《焦点》随着制裁推进，欧洲央行或将限制向俄银行业者提供资金

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
**法律条文**
问题的关键是，欧盟上周公布的对俄罗斯进行制裁的法律文本。
制裁规定，除了其他举措外，欧盟民众和公司不能再购买或出售俄罗斯国有大银行以及代表这些银行发行的新债券、股票或期限超过90天的其他金融工具。
欧洲央行必须遵循欧盟各成员国同意的新法律，但该法律文本并未明确界定禁止何种交易。欧洲央行专家正在研究此事。
欧洲央行上周五举行了电话会议。迄今为止，受制裁俄罗斯银行业者的欧元区子公司或分支在欧元体系仍是合格的交易对手，但欧洲央行正密切关注其资本流动。
“我们也不希望这些银行业者越来越依赖欧洲央行，”消息人士说，“我们确实发现市场上有些交易对手在削减风险敞口限制。”
“据我们所知，目前为止他们尚未对业务做出任何实质约束，但谁知道结果将怎样？”(完)
(编译 徐文焰/郑茵/王丽鑫/杜明霞；审校 王兴亚)
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