《SAFT专栏》欧洲央行缩减购债的理由充分

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透12月8日 - 别管什么重新定义名词了，欧洲央行正缩减购债，其理由相当充分，尽管恐难让所有人满意。

说起来这是所有选项中最好的一个，但整体而言这些选项都无法让人开心以对。

欧洲央行表示，自4月开始把每月购债规模调降200亿欧元，不过此举附带一个选项，当该行认为有必要时，将把每月购买600亿欧元资产的速度再度提高，这肯定是早在考量之中。

欧洲央行总裁德拉吉表示，“毫无疑问的”可以说这是缩减购买资产行动，他称有人说这不算是缩减购买资产，因欧洲央行并没有打算完全停止购债。

德拉吉承认自己的最终意图尚未定案，但也没有纳入其中：公债购买速度最终将放慢下来，亲爱的朋友们，这就是缩减购债。

比这文字游戏更有趣的是，围绕欧洲央行政策行动所设下的种种限制，看来是刺激其采取实际行动的因素，而不是其未来可能的作为，也不是该行希望外界如何看待其行动。

虽然欧洲央行给自己留下了空间，可以买进收益率更低且不久后就到期的债券，但该行不久后就将面临自己设下的限制，也就是欧洲央行购入一国债券不得超过该国主权公债的三分之一，同时也不得超过该国占欧元区产出的比重。

“无论如何，欧洲央行--或其实任何其他央行也一样--都不能承认它无法‘不计一切’...很不幸的，即使委婉表达，但这就是欧洲央行今天所做的，”ADM Investors Services分析师Marc Ostwald向客户指出。

“欧洲央行强调必要时，量化宽松(QE)可以再扩大至800亿欧元，但这只是口头上说得好听，太容易被识破。”

别忘了，德拉吉在缩减买债规模的同时，欧洲央行人员预测2019年欧元区通胀率平均将在1.7%，德拉吉自己都形容这个数字“不是很”接近央行的目标--略低于2%。

即使欧洲央行可能日后改变心意或是购买其他资产，这个事实并不太能够让人相信通胀率很快将会达到央行希望水准。

**政策有极限**

欧洲央行以购买资产来支持欧元区经济计划所面临的问题，并非只是操作上的困难。其实在市场处于严重受创状态时，例如在金融危机刚开始时，QE的效果相当好。

但现在那些欧元区有意借款的人所面对的主要问题，并不在于是不是借得到钱--他们都借得到，而且成本很低--而是他们能不能利用这些借来的钱取得获利，而且这个问题已经存在好一段时间。这个问题就不是货币政策那么容易解决的。最好情况下，这需要透过结构性改革提供基本面支持，要不然至少也需要透过扩大政府支出提供较短期的激励。

在相当大规模的QE政策及负利率措施下，通胀未强劲回升的时间拖得愈久，这一政策的弊端就愈大。

“我们已经注意到的实际状况为，货币政策很可能已到达极限，”M&G Investments的Stefan Isaacs对客户写道。

“尽管央行口里说的会是另一回事，但实际上我们已到达关键的转折点。对于每个额外的货币刺激措施，经济面都得付出相等或更大的代价--银行、保险商及储户显然为输家。”

在这方面，美联储及候任总统特朗普正为欧洲央行提供一些相当有用的掩护火力。

至少，市场目前认定特朗普将实施通胀性及扩张式的财政政策，这种信念导致未来通胀预期急升，美元也随之升值。美联储几乎笃定会在下周调高美国指标利率，并很可能暗示未来几个月会加快升息步伐。

全球收益率曲线陡化将有助于欧元区银行及保险商，退休金储户的前景也会更亮丽。在中长期收益率下降时，他们未来的负债看来较高。对欧洲央行来说，最棒的是美元升值--这可能对新兴市场以及需吸引资本流入者造成苦痛，但将有助于欧元区出口商。

对于宣布将削减购债规模的欧洲央行来说，周四可能是个不太好过的日子，但却可能是该行如此行动的最好时机。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券)