欧洲央行称塞浦路斯救援行动为特例

路透巴黎/布拉格3月26日 - 欧洲央行周二试图打压对塞浦路斯救援方案可能成为今后欧元区银行业抒困范本的猜测，坚称该国只是一个特殊案例。

塞浦路斯援助方案首次引入惩罚银行大储户的做法，标志着欧元区危机应对方法较之前三年发生巨大转变。存款低于10万欧元的银行小储户则将免受损失。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一称，今后，欧元区应该先要求银行对自己进行资本重组，再考虑让银行的股票与债券投资人也参与重组银行资本，“若有必要”也需让有无保险存款的储户做出牺牲。

1月才接任欧元集团主席的荷兰财长迪塞尔布洛姆随后又抛出一份声明，称塞浦路斯问题属特例，救援计划是针对具体情况而定，没有范本或模板可用。

但对于已经落荒而逃的市场来说，这份声明出得太晚。投资者担心塞浦路斯为动用私人存款开了先例，因而没有兴趣搞一波类似于其它欧元区援救协议达成后出现的反弹。

欧洲央行决策者驳斥了以后可能出现更多此类“自救”行动的说法。欧洲央行将负责处理塞浦路斯的遗留问题，并防范未来危机的发生。

“我认为迪塞尔布洛姆这种表示是不恰当的，”欧洲央行执委科尔表示。

“塞浦路斯的经验并不能作为欧洲其它地区的借鉴，因为其局势发展程度是其它国家所无法相比的，”他在Europe 1电台表示。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼赞同科尔的说法。

“我认为，很明显塞浦路斯确实是个特例，”他说。“并不能作为其它案例的范本。这一点已经很明显了，欧洲央行今天也对此给予明确。”

**信息混淆**

周二，芬兰与欧盟执委会对以塞浦路斯方案为今后解决欧元区银行危机提供借鉴的观点给出一些支持，使情况更加模糊不清。

芬兰总理卡泰宁在一场研讨会上表示：“我认为整个(银行业联盟)应该包含自救的设想...万一银行倒闭，所有者与投资者都要承担损失。”

一欧盟执委会发言人也表示，在新的欧盟法律草案中，要求存款超出保险范围的大储户参与银行救援行动，是不无可能的，但存款低于10万欧元的储户不在此列。

安抚性话语是欧洲央行给银行储户吃定心丸的第一个工具，现在，这些话语可能还得有实际行动作支撑。

欧洲央行周一还决定允许塞浦路斯的银行使用央行紧急资金，这将避免该国银行业崩溃。

塞浦路斯国际贷款人面临的问题在于，根本找不出几个银行债券持有者以实施减计。欧元区和IMF坚持要有人共同承担救助责任，就不得不从其他地方想办法了。

“我不明白为什么要在其他地方使用相同的办法，”科尔说。

“第一个教训是，我们需要更好地控制银行业，”他说。“我们需要一个独立的欧洲监管机构，必须在2014年中前实现，而这个监管机构就是欧洲央行；我们还需要更早地确定欧元区出现的问题。”

诺沃特尼在布拉格对记者表示，塞浦路斯为防止银行本周重新开门营业时出现资金外流的情况，而计划实施的资本管制应当是短期举措。

“这只是过渡时期的措施，”诺沃特尼表示。“我们基本上都希望尽可能缩短这一举措的实施时间。”

诺沃特尼还认为，塞浦路斯与意大利没有可比性。

“你不能把他们加以比较。大多数市场都认识到塞浦路斯是个特例。不能把意大利与塞浦路斯相提并论，市场也是这么认为的，”他说。(完)

(编译 程琳/梁睿雪/徐文焰；审校 王丽鑫/郑茵/张荻)

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