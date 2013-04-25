欧洲央行官员称抛弃节支政策对欧元区经济没有帮助

* 欧洲央行决策者努力维护债务削减行动

* 称实现经济可持续增长需要完善的财政政策

* 欧洲央行认为有降息空间，但降息影响较小

路透布鲁塞尔/法兰克福4月24日 - 欧洲央行决策者反对有关欧洲应当缓和减支举措力度的提议，并表示尽管该央行仍有降息空间，但降息未必能给经济带来很大帮助。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧指出，通过中止政府债务削减举措来刺激经济，可能只会提高国家的借贷成本，而非激发增长。

20国集团(G20)财金部门领导人上周五出于对全球经济复苏疲弱的担心，否决了为削减国家债务设定严厉目标的想法，略微偏离了发达国家长期以来的增税减支努力。

由于缩减预算导致欧元区经济连续第二年身陷衰退，欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周末指出，严格的经济目标需要具有更高灵活度。

欧盟执委会主席巴罗索周一表示，节支政策已经触及公众支持的自然极限。

最近的调查和经济数据表明，经济疲弱状态正蔓延至欧元区核心国家。德国周三发布的Ifo企业景气判断指数比分析师最悲观的预期还要差，因为出口表现糟糕打击德国经济。

“我们当然还有作出决策的一些空间，而且正如(欧洲央行)总裁德拉吉在最近一次新闻发布会上说的那样，我们随时准备在经济情况坏消息不断的时候采取行动，”冈斯坦西欧在回答提问时对欧洲议会表示。

不过，欧洲央行决策者并不认为经济成长疲弱是改变改革航向的理由，并坚称更平衡的预算对重振可持续性经济成长至关重要。

欧洲央行执委亚斯穆森还指出有经济滑坡的风险，并提醒不要认为目前的市场平静是理所当然。

“稳健的财政状况是经济增长的前提条件，”他对金融时报称，“如果把财政整顿推迟到日后进行，并不是没有风险的。”

欧洲央行管理委员会委员韩伟森表示，欧盟各国必须进一步推动经济改革，强化公共财政并避免自满。

德国央行总裁魏德曼向法国发出严厉信号。法国今年已经偏离削减预算赤字的承诺。

魏德曼表示，应该从早前违反债务限制的情况中吸取教训。“法国要成为遵守规定和维持预算可持续性的范例，作用尤其重要。”(完)

(编译 徐文焰/王翔琼; 审校 程琳)

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