欧洲央行称若有需要仍有工具可使用

* 莫尔许称欧洲央行仍有操作空间

* 亚斯穆森表示，正在研究帮助向中小企业放贷的各种选项

* 期望欧盟执委会和欧洲投资银行解决风险规避和资金问题

* 莫尔许认为欧元区滑入通缩的几率有10-15%

路透亚琛/布鲁塞尔5月8日 - 欧洲央行官员周三表示，若欧元区经济在央行上周降息至纪录新低后继续恶化，央行也仍有操作空间。

该央行上周四将指标利率调降至0.5%。

央行执委会委员莫尔许表示，该行手中仍有工具可以动用，但也表示该央行可能仅会与其他欧洲机构联手，促进对欧元区小企业的放贷。

另一名执委亚斯穆森指出，欧洲央行对于如何提振对中小企业放贷持开放态度。欧元区中小企业，特别是二线成员国的中小企业难以获得贷款，已令央行越来越担心。

“我们还有办法，手段尚未用尽，”莫尔许在亚琛说道。

欧洲央行上周称，已与欧洲投资银行成立一个任务小组，评估促进对中小企业贷款的办法，比方说发展以中小企业贷款为支持的有资产担保证券(ABS)市场。

ABS将允许银行将部分信贷风险转移给其他投资者，从而能够增加放贷。

推动ABS市场发展的举措存在争议，尤其是德国，因金融危机期间，这些证券受房贷违约拖累而变成有毒资产。

亚斯穆森称，欧洲央行正在着手这方面的工作。

“对于权限之内可以采取的一切办法，我们持开放态度，此事涉及到如何在欧洲恢复ABS市场，尤其是中小企业贷款支持的ABS市场，”他在欧洲议会表示。

亚斯穆森是在回应德国世界报周三一篇报导的疑问，报纸引述消息人士的话称，欧央行管委可能大多数都会支持央行自己购买ABS。

莫尔许称他对欧洲央行直接购买资产缓解中小企业融资困难的做法比较怀疑，因这些举措退出的难度大于央行贷款操作。

“我们不会补贴市场，我们也不会取代市场，那不是货币政策的任务，”莫尔许称。“我们保证不会超越权限。”

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**没有明显的通缩危险**

亚斯穆森表示，央行正在研究可以采取哪些措施，但让其他欧盟机构来解决向中小企业放贷的问题或许更合适。

他说欧洲央行可能通过增加投放流动性来提供帮助，并表示，“我认为我们在这方面已经做得很多了。”

欧洲央行已降息至纪录低位，向银行业提供超过1万亿(兆)欧元(1.3万亿美元)的超低息三年期贷款，放松担保品规定，并且启动一项迄今尚未动用的政府债券购买计划。

但欧元区经济依然处于衰退。3月失业率触及纪录高位，4月通胀率则降至1.2%，远低于欧洲央行设定的略低于2%的目标水平。

莫尔许称，可以看到，通胀预期稳定。

“根据经济预估，通缩几率不超过10-15%。这样的风险并不急迫，我们不必加以应对，”莫尔许表示。(完)

(编译 徐文焰/王丽鑫；审校 郑茵)

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