调查：欧央行将于明年初开始购买主权债

路透伦敦12月10日 - 路透调查显示，对油价重挫恐怕会令欧元区陷入通缩的担忧加剧，将促使欧洲央行明年初开始购买主权债。

受访分析师看法接近一致，27名中有25名认为欧央行数月内将会开始购买主权债，而英国央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)约五年前就推出了类似的量化宽松政策。

调查结果显示，欧洲央行最有可能在3月作出宣示。不过当问及哪个国家的公债将成为最具政策效应的购买首选时，多数受访者没有作答，且即便给出答案，看法也千差万别。

此前的几项调查中，预估中值显示欧央行祭出全面量化宽松的可能性一直维持在50%，但本周调查结果可能性大幅增至70%。

周四欧洲央行将向银行业提供更多低息贷款，如果银行申领的数据令人失望，这个可能性还会进一步上升。最近几周市场对该数据的预期已经持续降低。

“在12月的记者会上，预料欧央行总裁德拉吉将释出再清楚不过了的信号，即央行将启动量化宽松计划，”Capital Economics资深欧洲分析师Jennifer McKeown表示。

上月欧元区18国的通胀率仅为0.3%，12月的通胀率可能再次下降，甚至可能降至零。

由于油价LCOc1降低，欧元集团面临陷入通缩的严重风险，尽管本次调查中仅有六位分析师预测通胀率为负值。

不过，24位受访分析师中有22位表示，油价大跌导致通胀率下滑而非刺激消费者支出，是货币政策面临的最重大变化。

明年初通胀率可能由11月触及的五年低点进一步降低，然后开始回升，但要到2015年底时才可能走出央行的“危险区域”--即低于1%的水平。

过去两个月来，市场预期银行业从欧洲央行周四第二轮有针对性的长期再融资操作(TLRTO)的借款额已经从1,750亿欧元降至1,300亿，在不实施量化宽松的情况下，要达到资产负债表目标已经几乎不可能。(完)

(编译 孙茉莉/李春喜 审校 李婷仪)

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