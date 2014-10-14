调查：欧洲央行购买主权债的机率仍然不高--交易商

路透10月13日 - 周一的一份路透调查显示，欧元区货币市场交易商称，欧洲央行在未来一年购买主权债的机率上升，因为现有政策措施未能推动通胀率升向目标水准。

欧元区货币市场交易商认为欧洲央行有40%的机率购买主权债，这一机率高于9月8日路透调查中的25%。

这与欧洲央行9月4日会议后对分析师进行的快速调查结果一致。当时欧洲央行将存款利率再次调降10个基点，实际等于对在央行存放隔夜资金的银行提高了收费。

欧洲央行还通过定向长期再融资操作(TLTRO)向银行提供一系列新贷款，此举旨在促进放贷。但首轮操作的申请率低于市场预期，12月将进行的第二轮操作的申请率也可能不高。

“欧洲央行迄今为止采取的所有措施...并没有产生有利于央行的效果...(购买主权债)是他们的重型武器，现在他们恐怕不得不掏出这个武器了，”一位交易商说。

但欧洲央行面对的政治压力有可能促使它不去购买主权债，一家大型交易商的交易员如是说。

德国央行就一直反对欧元区实施极宽松的货币政策。

下周各家银行将向欧洲央行偿还40亿欧元长期贷款，这些贷款是他们在2011年底至2012年初期间从央行获得的。上周银行业者向欧洲央行偿还了59亿欧元贷款。

欧洲央行将在每周常规再融资操作中提供850亿欧元资金，略高于本周到期的842亿美元。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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