欧洲金融：IMF货币和资本市场部主管支持欧洲央行推进放宽ABS限制的努力

路透法兰克福4月14日 - 国际货币基金组织(IMF)货币和资本市场部主管Jose Vinals支持欧洲央行通过放宽对低风险债务包的交易规定，来鼓励资产支持证券(ABS)交易的做法。

欧洲央行和英国央行上周联合发表了一篇论文，文中讨论了启动不断萎缩的打包债券市场的计划。

欧洲央行希望重振该市场，将其作为解锁中小企业借贷的途径。中小企业是欧元区经济的骨干。

Jose Vinals表示，目前放宽对证券化产品的限制，或降低其复杂程度十分有益。

不过，他表示应进一步简化证券化产品，并增强其透明度。他还指出，在推进ABS监管改革方面，欧洲不应该独自行事。