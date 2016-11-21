欧洲央行高官誓言持续支持欧元区经济

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福/慕尼黑11月21日 - 两位欧洲央行高官周一表示，欧洲央行需要持续用超宽松政策来支持欧元区经济。这强化了市场对于欧洲央行下月将会延长购债计划的预期。
欧洲央行将在12月8日决定是否及如何延长其800亿欧元的购债计划。消息人士对路透表示，该计划在明年3月截止日后几乎肯定会延长。
欧洲央行总裁德拉吉周一对欧洲议会的一个委员会表示，央行需要维持当前的货币政策支持水平，好让欧元区通胀重回近2%的目标。
“通胀能否回升到我们的目标，仍需仰赖于持续当前史无前例的货币政策支持水准，尽管产出缺口逐步缩小，”德拉吉在听证会上表示。
欧元区10月通胀率为0.5%，预计明年初将升到1%以上，这主要是因油价趋稳。
欧洲央行执委科尔在慕尼黑表示，开始逐渐缩减欧洲央行非常规政策宽松规模的时候“尚未”到来，该央行首先需看到通胀持续反弹，才会那么做。
过去两个月反映通胀预期的指标大幅攀升，尤其是特朗普当选美国总统以来。特朗普当选促投资者押注美国将增加财政支出。
但德拉吉周一告诫，不应沉迷于市场对特朗普胜选的反应，宜将目光放得更远；特朗普当选将带来很难预期的长期影响。
科尔称欧洲央行远未到需要考虑购买股票的地步，且从未讨论这样的选项。(完)
(编译 戴素萍/张若琪 审校 张涛)
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