欧洲央行高官誓言持续支持欧元区经济

路透法兰克福/慕尼黑11月21日 - 两位欧洲央行高官周一表示，欧洲央行需要持续用超宽松政策来支持欧元区经济。这强化了市场对于欧洲央行下月将会延长购债计划的预期。

欧洲央行将在12月8日决定是否及如何延长其800亿欧元的购债计划。消息人士对路透表示，该计划在明年3月截止日后几乎肯定会延长。

欧洲央行总裁德拉吉周一对欧洲议会的一个委员会表示，央行需要维持当前的货币政策支持水平，好让欧元区通胀重回近2%的目标。

“通胀能否回升到我们的目标，仍需仰赖于持续当前史无前例的货币政策支持水准，尽管产出缺口逐步缩小，”德拉吉在听证会上表示。

欧元区10月通胀率为0.5%，预计明年初将升到1%以上，这主要是因油价趋稳。

欧洲央行执委科尔在慕尼黑表示，开始逐渐缩减欧洲央行非常规政策宽松规模的时候“尚未”到来，该央行首先需看到通胀持续反弹，才会那么做。

过去两个月反映通胀预期的指标大幅攀升，尤其是特朗普当选美国总统以来。特朗普当选促投资者押注美国将增加财政支出。

但德拉吉周一告诫，不应沉迷于市场对特朗普胜选的反应，宜将目光放得更远；特朗普当选将带来很难预期的长期影响。

科尔称欧洲央行远未到需要考虑购买股票的地步，且从未讨论这样的选项。(完)