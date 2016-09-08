焦点：欧洲央行9月料维持政策不变 但或将预示未来进一步宽松

2015年5月28日，以欧盟地图和旗帜为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透法兰克福9月8日 - 市场普遍预期欧洲央行(ECB)需要出台更多措施刺激欧元区经济，但央行可能不会在周四的政策会议就采取行动。

虽然经济与通胀形势依然低迷，但欧洲央行的弹药已用掉许多，所以央行总裁德拉吉不得不谨慎选择时机，很可能找到充足理由再多等一段时间。

不过，欧洲央行很可能在几个月后就会进一步放宽政策，承认尽管银行获得零成本贷款、利率处于纪录低位而且央行在过去一年半印钞1.2万亿(兆)欧元，可通胀还是没有上升。

失业率徘徊在10%，成员国政府缩减开支以降低负债，同时工业存在大量闲置产能，因此经济成长难以起飞，令通胀受到抑制。

确实，通胀处于近零水平，低于欧洲央行2%通胀目标的时间已超过三年，而且至少将再持续两年，对央行信誉以及通胀目标可行性构成威胁。

不过，欧元区确实大致未受英国公投脱欧冲击。虽说近来迹象显示德国经济趋缓，但欧元区似正遵循着欧洲央行6月所期望的温和复苏之路，不失为德拉吉手上的一张好牌。

货币情况也基本保持稳定。银行业放贷增加，德国也提出减税可能性，对于经常呼吁政府挺身相助的德拉吉来说，这些都有如美妙乐音。

美联储的升息计划可能也是因素之一。欧洲央行任何动作都可能导致美元升值，从而使美联储更感棘手，而这是欧洲央行想极力避免的情况。

“欧洲央行似乎越来越感受到其当前货币政策立场的反效果，”ING分析师Carsten Brzeski说。“所以，不论是稍稍加大现有政策力度，抑或是进入更加非常态的领域，门槛都已经拉高了。”

**按兵不动**

几乎所有接受路透调查的分析师都认为，欧洲央行周四将决议维持利率不变；多数分析师并预测利率已经触底。然而他们也预计，央行将在年底前决定延长800亿欧元的月度资产购买计划，因为这项计画将在明年3月到期，届时还来不及见到通胀反弹。

由于通胀前景黯淡，部份分析师预计央行周四将宣布延长资产购买计划六个月。

诚然，央行总裁德拉吉将发布最新的季度预测可能显示，基础通胀略微偏低；而欧洲央行近期所公布的研究也指出，长期通胀预期降低，显见外界对欧洲央行政策的信心下滑。

市场的通胀预期回落到英国脱欧公投后触及的低位，德国最近发布的数据也令人失望。

但即便延长1.74万亿欧元的资产购买计划本身也恐非易事，因为欧洲央行受限于自设的限制，能够购买的债券也愈来愈少。

那么，可以考虑的选择就介于微调购买规定或者进行大调整之间。

最容易的选项可能包括购买收益率低于央行负0.4%存款利率的债券、将可购债券到期期限范围由20年扩大到30年，甚至提高某种债券的购买比例。

若进行更大幅度的调整，则可能涉及增加新的资产购买类型，比如银行债券、不良贷款、或者极端情况下可能购买股票。

但这些调整中的每一种都会让人担忧，甚至遭到鹰派人士及管委会日益壮大的温和派阵营的直接反对，因为他们担心非常规刺激举措会带来意外的负面影响。

“周四会议上采取更多举措的理由比较充分，”摩根大通分析师Greg Fuzesi表示。“但尚无即将采取行动的迹象。”

欧洲央行将在1145GMT宣布利率决定，总裁德拉吉将在1230GMT召开例行记