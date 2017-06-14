欧洲央行已将等额5亿欧元的美元储备转换为人民币

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透法兰克福6月13日 - 欧洲央行周二表示，已经把等额5亿欧元的美元储备转换为人民币，这反映出人民币得到越来越广泛的使用，同时也反映了中国作为欧元区最大贸易伙伴之一的重要性。
“欧洲央行卖出了小部分美元资产，但外汇储备总量保持不变；美元持仓在欧洲央行外汇储备中仍然居首。”
欧洲央行的外汇储备目前包括美元、日圆、人民币、黄金和SDR(特别提款权)。
欧洲央行表示，此次投资人民币储备，也是因为国际货币基金组织(IMF)已将人民币视为可自由使用货币，并将其纳入SDR货币篮子，成为继美元、欧元、日圆和英镑之后的SDR篮子内第五种货币。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。