欧洲央行已将等额5亿欧元的美元储备转换为人民币

路透法兰克福6月13日 - 欧洲央行周二表示，已经把等额5亿欧元的美元储备转换为人民币，这反映出人民币得到越来越广泛的使用，同时也反映了中国作为欧元区最大贸易伙伴之一的重要性。

“欧洲央行卖出了小部分美元资产，但外汇储备总量保持不变；美元持仓在欧洲央行外汇储备中仍然居首。”

欧洲央行的外汇储备目前包括美元、日圆、人民币、黄金和SDR(特别提款权)。

欧洲央行表示，此次投资人民币储备，也是因为国际货币基金组织(IMF)已将人民币视为可自由使用货币，并将其纳入SDR货币篮子，成为继美元、欧元、日圆和英镑之后的SDR篮子内第五种货币。(完)