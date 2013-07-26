IMF：欧洲央行应降息 向银行提供新的低息贷款以扶助经济成长

* 欧洲央行应降息，并采行负的存款利率

* 欧洲央行应考虑实施新一轮长期再融资操作，以及购买民间部门的资产

* 应该给予欧元区政府更多的时间来削减赤字

路透布鲁塞尔7月25日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示，欧洲央行(ECB)可能必须要降息且实施新一轮非常规货币宽松政策，来帮助提振仍受到减支举措打压的欧元区经济。

尽管近来公布的欧元区采购经理人调查报告显示企业活动正在增加，带来了欧元区经济不久将恢复增长的一线希望，但IMF则认为经济复苏得等到2014年才会出现。

在对欧元区经济进行评估后，IMF称欧元区财政整顿可能使得今年经济成长率最多减少1.25个百分点。。

IMF预计，欧元区经济今年将连续第二年处于衰退状态，萎缩0.6%，预计2014年增长0.9%。

“就整个欧元区来说，财政整顿对今年经济成长的拖累可能达到1-1.25个百分点，”IMF表示。“财政调整速度应适当，以防严重拖累经济成长。”

由于欧元区经济有可能停滞，且通胀压力非常小，所以欧洲央行应采取措施降低金融市场“分裂”程度，以推动经济增长。金融市场“分割”是指欧元区南部与北部企业的信贷利率相差悬殊。

“继续推出非传统货币支持举措可以帮助消除分割现象，”IMF说。

“要使当前举措取得成效，欧央行应实施新一轮期限足够长的长期再融资操作(LTRO)，确保疲弱但有偿付能力的银行的融资需求，”报告称。

“如果再辅以降低抵押品折减幅度，尤其是对中小企业贷款，那么将取得最佳效果，”报告指出。

该报告称赞欧盟财长给予几个欧元区国家更多削减预算赤字的时间，以支撑需求，但报告指出，即便如此，一些政府可能还需要更多时间来削减赤字。

为了抑制不断增大的经济停滞风险，个别欧元区政府必须继续推行改革，整个欧元区也必须推进打造银行业联盟的计划。(完)

(编译 兰秀娟/李爽 审校 张涛)

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