欧央行发出强烈讯号 欲力保欧元区

* 德拉吉称欧洲央行将采取行动拯救欧元

* 他称将在欧洲央行职责范围内处理高企的借贷成本

* 意大利及西班牙公债收益率应声大降

* 法国财长表示欢迎

路透伦敦7月26日电---欧洲央行总裁德拉吉周四誓言将尽一切所能避免欧元区瓦解,强烈传达出一个讯息,即控制高涨的西班牙及意大利借贷成本已成为他的目标.

对於欧元区未来的担忧日益紧绷.西班牙及意大利在金融市场面临强大压力;另外,希腊未能走在重整计划的正轨,使其与国际借款机构的会议并不顺利,再度引发对希腊在欧元区命运的疑问.

情势演变至今,欧洲央行已越来越有必要采取紧急行动,它显然已准备展现决心,而这正是西班牙和意大利期待已久的结果.

"在我们的职权范围之内,欧洲央行准备采取一切措施守护欧元.请相信我,这将足以解决问题,"他在伦敦的一次投资会议上表示.

"成员国借款成本妨碍到货币政策传导渠道的正常功能,这属於我们的职责范围."

欧洲央行已经利率降至纪录低位,并提供银行无限制的流动性,但却没有达到明显提振欧元区经济或刺激银行放贷.

这是迄今为止德拉吉发表的最明晰的言论,暗示欧洲央行准备保护意大利和西班牙.这两个国家的借款成本已经攀升到难以持续的水平.

德拉吉结束对商界领袖的演讲时说,"我认为讲到这里就可以了.我认为我的评估已经足够坦率."

欧元兑美元在德拉吉讲话後两周来首次跳涨至1.23美元上方,西班牙和意大利公债收益率大幅下滑,欧洲主要股指均跳涨逾2%.

继去年出手保护意大利後,欧洲央行的主权债购买计划已停用数月.央行内部反对重启的声音很大,因此焦点将转到德拉吉讲话後该央行可能采取其它什麽措施.

分析师认为,尽管存在保留意见,但欧洲央行可能不得不再度购债,或是通过"走後门方式"来支持欧元区疲弱的成员国.

周三欧洲央行管委诺沃特尼打破与同僚的一致立场,表示欧洲救助基金获得银行业务牌照、使其可从该央行借款的做法具有价值.德拉吉等人之前反对此设想.

此外,欧洲央行可以像英国央行和美联储那样选择直接的量化宽松措施--也就是印钞.

Monument Securites策略师Marc Ostwald说:"有关公债高收益率扰乱了ECB货币政策传导的说法很引人关注,这暗示可能考虑绕过对直接购买公债的限制."

"当然,魏德曼、阿斯穆森、默克尔和朔伊布勒是否同意他的论断,还有待观察."他所指均为德国政府高层官员及其在欧洲央行的代表.

法国财长莫斯可维西表示,德拉吉有关公债收益率的言论"非常正面",并补充到欧元区亦不应忽略动用EFSF援助基金购买公债的选项.

IMF亦赞同德拉吉的看法."德拉吉的言论重申了欧洲央行采取一切必要措施的承诺,我们对此表示欢迎."IMF新闻发言人在新闻简报会上表示.

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**口头或实际干预?**

欧洲央行在去年12月压力紧迫时采取救助行动,最终向欧元区现金紧张的银行业挹注逾1万亿欧元的三年期流动性.此举曾给市场带来三个月的平静期,目前似乎已成为遥远的记忆.

德国、荷兰和卢森堡本周遭遇其最高评级恐将调降的警告.德国是欧元区最大经济体.

德拉吉周末说过,在可能做什麽和可能不做什麽的问题上,欧洲央行没有禁忌.他担心货币政策机制失去传导作用,法国央行总裁诺亚最近几周也表达过类似担忧.

德拉吉的讲话"表明,他要麽是在让欧洲央行的德国委员们相信现在是口头干预的良机,且若有必要随後要采取实际干预行动,要麽就是他知道绝大多数欧洲央行理事会成员会支持他,从而愿意冒险摊牌,"Mizuho International首席欧洲经济分析师Riccardo Barbieri指出.

欧元区的一个关键问题在於,若不大举扩充欧洲援助基金的火力,该基金就无法支持像西班牙或意大利这样经济规模的国家.若不具备这样的条件,欧洲央行就沦为唯一的防线.

德拉吉强调,欧洲央行不想越俎代庖行政府之责.他拒绝臆测一个国家离开欧元区的可能性,但表示欧元"不可逆转".

"我们的职责是维护物价在中期内的稳定性,并在职责范围内应对金融体系破裂问题,"他补充道.