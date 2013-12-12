欧央行或要求银行为主权债券持有资本--报道

路透12月11日 -英国金融时报报导引述欧洲央行执委普雷特讲话称，欧洲央行可能要求欧元区银行在持有主权债券时准备资本，以阻止实力较弱的银行用现金购入深陷危机诸国的债券。

据该报网站，普雷特表示，欧洲央行可能将银行业最高监管者的新权力和货币发行者的现有角色相结合，以加大对主权债券的规范力度。主权债券通常被视为无风险资产。

欧元区债务危机中出现了“恶性循环”：现金枯竭的经济体对实力较弱的银行伸出援手，这些银行反过来又全力购入走跌的政府债券。

该报称，欧洲央行或将试图在明年对欧元区130家最大银行的体质检查中进行上述改革，同时还可能注入新一轮低成本长期流动资金。

该报还引述普雷特称，如果体质检查期间，主权债券的处理依据是“其对银行资本构成的风险”，那银行将不太可能利用央行流动性来购入更多政府债券。

一位欧洲央行发言人拒绝置评。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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