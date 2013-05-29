欧洲金融：西班牙银行业4月抛售公债，意大利银行业则继续增持--欧洲央行

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透法兰克福5月29日 - 欧洲央行(ECB)周三公布的数据显示，西班牙银行业4月削减对公债的风险敞口，而意大利银行业则持续增持公债。
欧洲央行数据并未指出银行业持有哪些国家的公债，但由于深受债务困扰国家的市场压力近期缓解，海内外投资者正重返欧元区债市。
西班牙银行业将所持公债规模减少103亿欧元，3月为增持159亿欧元。与此相反，意大利银行业则继续增持公债74亿欧元，3月为增加108亿欧元。(完) (编译 许娜; 审校 李春喜)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)