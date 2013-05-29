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债券 | 2013年 5月 29日 星期三 16:38 BJT

欧洲金融：西班牙银行业4月抛售公债，意大利银行业则继续增持--欧洲央行

路透法兰克福5月29日 - 欧洲央行(ECB)周三公布的数据显示，西班牙银行业4月削减对公债的风险敞口，而意大利银行业则持续增持公债。

欧洲央行数据并未指出银行业持有哪些国家的公债，但由于深受债务困扰国家的市场压力近期缓解，海内外投资者正重返欧元区债市。

西班牙银行业将所持公债规模减少103亿欧元，3月为增持159亿欧元。与此相反，意大利银行业则继续增持公债74亿欧元，3月为增加108亿欧元。(完) (编译 许娜; 审校 李春喜)

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