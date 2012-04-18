处理西班牙问题并非欧洲央行的责任--魏德曼

路透法兰克福4月18日电---欧洲央行管委会成员魏德曼对路透表示,西班牙应把其债券收益率上涨,作为其解决债务问题根源的动力,而不要寻求欧洲央行通过购买西班牙债券来提供帮助.

魏德曼表示,没有哪个欧洲央行的决策者偏爱使用央行购债计划来为主权债券设定特定的利率目标,且欧洲央行执委科尔上周称该计划仍然存在,只是阐明一个事实.

魏德曼在采访中还表示,他认为没有理由讨论第三轮长期再融资操作(LTRO).

魏德曼是德国央行总裁,凭此在23人组成的欧洲央行管委会中可以发出很强的声音.其接受路透采访时,正值西班牙紧张情势加剧.西班牙10年期公债收益率当前逼近备受关注的6%水准.

他说道,"若一国长期利率暂时突破6%,我们不应总是宣称这是世界末日."

"这也是对那些相关国家决策者的激励,鞭策他们采取措施,并通过改革手段赢回市场信心."

西班牙公债收益率突破6%,已经引发涨至7%的忧虑,後者被外界广泛视为不可维持的债务水准.

欧洲央行上周已连续第五周未使用证券市场计划(Securities Market Programme,SMP),不过主管该计划的科尔称该计划仍然存在,令市场预期央行可能重新使用.

"SMP的局限变得明显,"魏德曼称,"同时,央行并未结束该计划."

欧洲央行的债券购买计划可能缓解西班牙公债收益率(殖利率)的一些压力,不过去年动用该计划导致内部严重分歧,促使魏德曼的前任和另一位德国决策者辞职.

一些投资者押注西班牙借债成本上升将迫使欧洲央行重启债券购买计划,不过魏德曼暗示各国不应指望央行提供这样的帮助.

"提供金援不是我们的工作..."魏德曼称,"这是抒困基金的工作".

**萨科齐提议遭到拒绝**

法国总统萨科齐本周稍早要求给予欧洲央行在推动经济成长方面以更大角色.

魏德曼对此回应称,在刺激经济成长方面,欧洲央行能做到的最好贡献便是维持物价稳定,这和央行目前的使命一致.

魏德曼说,"正在进行的弱化央行该项使命的讨论,令我感到忧虑...就(央行)使命的改变进行重大讨论,绝对会对通胀预期产生影响."

萨科齐称,让欧洲央行扮演提振成长角色并不需求修改欧洲条约,亦不会导致外界质疑欧洲央行的独立性.但他呼吁就此事进行讨论的想法在柏林遭到指责.

魏德曼称,欧洲央行去年12月和今年2月推出的长期再融资操作(LTRO)已暂时扶助平复了市场.但他补充道,"这剂止痛药可能产生依赖性."

"最後一次三年期资金招标後不久,对於进行第三轮或第四轮招标的呼声就不绝于耳,而必要的改革-尤其是银行体系的改革-面临被推迟的风险...我认为没有必要讨论第三轮LTRO."

魏德曼并表示,目前并非欧洲央行退出危机模式的时机,"但现在亦必须做好准备."

**"货币政策宽松程度已经很高"**

除了降息至1%的纪录低位外,欧洲央行还利用购债计划和长期再融资操作(LTRO)来应对欧元区危机,并放宽获得央行融资的抵押品要求.

魏德曼称,"我们的货币政策宽松程度已经很高,"他又补充道,虽然油价已推高通胀,但没有迹象显示这将导致第二轮效应,即供应相关成本的增加开始对薪资需求和其它物价产生影响.

"我们预计,2013年通胀率将降至2%以下,"他称,"因此我们的预期有上调的可能,但按照现在的情况,根本没有理由加息.不过,我们会在委员会仔细考虑货币政策决定,我不会预先判断讨论的情况."

他淡化有关德国央行和欧洲央行间关系紧张的言论,并否认自己是ECB管委会中一直唱反调的成员,"我绝对不是.我只是要明确界定央行能做什麽,财政政策能做什麽,并尊重两者间的界限."

"必须要有这样的声音,来界定央行的职责范围."

对於欧元区的未来,魏德曼表示,有关欧元区破裂的言论是荒谬的.

"没有人能够肯定地排除某个国家退出欧元区的可能性,但这是一种假设."(完)

--编译 王翔琼/田建华/王丽鑫/侯向明/许娜/丁琦/程琳/王洋

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