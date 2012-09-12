《热点透视》机不可失 时不再来：西班牙和意大利别搞砸ECB的计划

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 洪曦/戴素萍

路透伦敦9月10日电---欧洲央行(ECB)最新的公债购买计划为西班牙和意大利争取到稳定财政的时间.但如果这两个国家拖自己後腿,市场还会把它们嗅出来.到时候要拯救这两个区内最大的问题宝宝,还有被牵连的欧元,就非常难了.

欧洲央行总裁德拉吉在7月底时表示将"尽一切可能"保卫欧元的承诺,已对西班牙和意大利的借款成本产生重大影响.德拉吉讲话前几天,两国的10年期公债收益率还分别在7.6%和6.6%的高点,在9月7日已遽降到5.7%和5.1%.

多数跌幅在德拉吉上周四公布计划细节之前已跌掉了.此次公债购买计划之所以效力强大,是因为欧洲央行没有设定从市场买公债的规模限额.央行的资金火力在理论上是无限的,而欧元区各国政府的救助基金不足以一起挽救西班牙和意大利.

不过,这种被称作"直接货币交易(Outright Monetary Transactions)"的新干预型态,有三大局限.

首先,欧洲央行买进某一国家公债的前提是,该国政府与欧元区达成救助计划协议,并且遵守明订于协议内"严格且有效"的条件.第二,欧洲央行将主要购买到期日在一至三年的公债.最後,德拉吉并未具体说明希望将西班牙和意大利的借贷成本降低多少.

这些要求合乎情理,但也意味着天下没有免费的午餐.虽然欧洲央行不会加诸新的经济改革给西意两国,但可能会要求两国政府就应要推行的事务提出更明确的时间表.同时也将会要求国际货币基金组织(IMF)的参与.因此西班牙首相拉霍伊和意大利总理蒙堤都不急於借力欧洲央行的新计划,也就情有可原了.

另一方面,欧洲央行重点放在短债,意味着西意两国必须寻找其他方式发行长券.长债占其未偿债务的比重分别为66%和62%.如果它们无法进入市场筹资,欧元区的纾困基金就必须出手相救,但纾困基金仍不足以拯救这两个国家.

尤有甚者,西班牙和意大利的借款成本仍高得令人不安.欧洲央行买债的主要理由是,投资人因欧元区将崩解的疑虑而不公平地惩罚这两个国家.但央行也承认,西意的公债收益率和德国10年券1.5%收益率之差,只有部分是源於这种"兑换性风险".不良的经济政策也是根源.

目前没有任何科学上的方法来算出兑换性风险,但从德拉吉7月底发表评论以来这风险似乎已消失了.合理的推测是欧元区解体的风险仍将西班牙公债收益率推升一个百分点,意大利公债收益率或许增加0.75个百分点.如果欧洲央行运用这些数据来管理买债计画,10年期借款成本将需分别降至4.7%和4.4%.若要进一步下滑,这些国家本身得采取更多的行动.

尽管投资者目前相对看多西班牙和意大利公债,但他们也是出了名的反覆无常.拉霍伊和蒙堤应该记得,年初时欧洲央行向欧元区银行挹注1兆(万亿)欧元低廉长期贷款所打造的良好氛围,到了春季便化为乌有.再者,他们两个人所面临的政治挑战要比年初甫上任时的蜜月期来得棘手.花旗集团推测,今年西班牙和意大利经济均下滑,明年料亦将如此,两年期间大约萎缩5%.

综合这些理由,拉霍伊和蒙堤绝不能再浪费时间.假设德国宪法法院认可欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)合法性,拉霍伊首相应该要立即提出纾困申请.

意大利身为富裕国家,仍应有能力避开纾困.但前提是意大利必须削减公共债务,最好还搭配灵活的私有化计划和开征财富税.由於明年4月将举行大选,又不能保证选後能组成有效率的政府,可以采取行动的时间不多了,蒙堤的技术官僚政府必须立刻动起来.

欧洲央行已经把信誉赌在最新的买债计划上.德国央行反对这项计划,理由是欧洲央行几乎已要违反条约中禁止ECB直接对国家纾困的规定.目前德拉吉能够抵挡住外界的抨击,只要梅克尔继续支持他.但如果拉霍伊和蒙堤动作慢一点,欧洲央行的魔法就会消失.如果届时药效失灵,将很难再凝聚出政治意愿来推出更加有力的计划.(完)

--译文审校 田建华/沈以文

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