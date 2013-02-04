一周经济焦点：欧洲央行及英国央行开会 关注德拉吉和卡尼讲话

* 德拉吉和卡尼将成为焦点

* 欧洲央行和英国央行料按兵不动,但欧元走强引发不安情绪

* 关注贸易数据以寻求全球需求复苏的迹象

路透伦敦2月3日 - 央行业务处于不断变化的状态,从日本到美国的决策者都在摒弃原来的正统做法,试图在成长缓慢的全球经济中分得更大一杯羹.

因此本周的关注点将是欧洲央行总裁德拉吉就欧元走强会发表什么评论,以及加拿大央行总裁卡尼在7月接替金恩担任英国央行总裁后有何打算.

德拉吉将在周四欧洲央行决策会议之后召开新闻发布会.卡尼也会在同一日向英国议员做证词陈述,当日英国央行也将公布其政策会议结果.

路透访问的分析师一致认为,两家央行均不会改变政策立场.但环境正在变化,给两家央行带来挑战.

欧洲央行必须密切关注欧元动向.欧元兑美元已升至14个月高点,兑日圆攀涨至30个月高位,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺维持购债计划直至失业率进一步下降,以及日本央行计划实施更宽松的货币政策.

较之外需,汇率对贸易量的影响要小得多.

但麦格理策略师Daniel McCormack称,由于全球经济走势迟滞,欧元区出口商相应将遭受冲击.

"欧元汇率可能已开始给出口商带来些许苦楚.在日本操作及美联储希望美元下跌或维持在低位的背景下,欧元大幅上涨,其将产生一些影响,"他称.

**ECB将怎么做?**

法国已抱怨了欧元的升值,德国则指责日本鼓励日圆走软.

但高盛表示,,距离欧洲央行因应欧元升值而降息还有些时日,尤其是因为欧元涨势主要是受欧元区经济和财政消息所带动.

高盛分析师预估2013年欧元区利率将维持不变,但也承认有降息的风险.

"全球经济成长正在加速,而且需求也在提升,有关欧元升值的疑虑可能会减弱.不过欧元在全球经济停滞的情况下走高,可能会引发关于德国出口业者可以忍受的欧元'痛苦水平'在哪里的疑问,"高盛研究报告称.

英镑命运和美元雷同,兑欧元也跌至14个月低点.

英国决策者把英镑贬值视为重振国内经济的解决方法之一.基于英国央行在卡尼上任之后也许采取更多创新性和扩张性货币政策的前景,高盛等机构预估英镑将继续下跌.

McCormack认为,由于衰退导致经济的潜在产出水平严重不足,英国央行在2018年之前可能都不需要考虑收紧政策.

但他表示,卡尼是否能够推行他所说的以名义国内生产总值(GDP)为目标还有待商榷,卡尼这个想法是暂时容忍通胀上涨,好让经济成长提速.

"大多数央行官员终究青睐采取严格的通胀目标,所以如果卡尼想照他的想法做,势必得面临很大阻力.不过由于他想做出一番成绩,所以他上任后显然可能有一些重大的政策创新之举."McCormack说.

**贸易政策和数据为关注焦点**

研究刺激经济成长新途径的不光是央行.欧盟各国领导人料将呼吁做出最大努力来达成一系列双边贸易协议,以降低关税并简化出口程序.欧盟领导人将于周四举行峰会,主要针对欧盟预算问题.

据外交人士透露,欧盟与美国和加拿大的协商前景仍不确定,但欧盟领导人可能同意提前开始与日本展开协商.

贸易数据将是本周全球经济数据面的重头戏.

英国商品贸易逆差状况料有小幅改善,部分原因在于英镑走贬.

中国进口料跳增,这对全球经济成长来说将是个好兆头.

但就像亚洲年初公布的多数数据一样,节日因素造成的扭曲可能令数据解读不太可靠:中国今年的农历春节是在2月10日,去年则是在1月.春节期间工厂停工放假.

美国12月贸易逆差可能缩窄.净出口增加将强化这样的观点,即上季GDP意外下滑原因在于暂时性因素,并非是一种趋势的前兆.

摩根大通驻纽约分析师Bruce Kasman表示,今年经济有望增长约2%,尽管财政会因素对其至少构成1.5%的拖累.

Kasmna称,最近几个月劳动所得稳步增长提升其信心.欧元区解体、中国经济硬着陆以及美国跌落财政悬崖的风险也已经免除.

所有这些都意味着,美国经济将稳定成长.

"无论如何,经济都不会出现我们期望的那种增长,但全球风险在下降,可持续性上升,"Kasman在一次电话会议上表示.(完)

(编译 王翔琼/于春红/李婷仪/李爽; 审校 张涛/张荻/程琳)

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