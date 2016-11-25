焦点：欧洲央行认为欧元区金融稳定风险上升 关注意大利公投

图为2014年8月资料图片，显示用药片和胶囊摆成的欧元符号。 REUTERS/Srdjan Zivulovic

路透法兰克福11月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四称，欧洲央行认为欧元区金融稳定面临的风险上升，关注意大利下月宪法改革公投的影响。

在这份异常悲观的金融稳定性检视报告中，欧洲央行也警告大西洋两岸的政治变化可能引起政府借贷成本飙升，令人担心债务负担较重的国家。美国在特朗普上台后，有可能走向保护主义。

在意大利12月4日公投几天后，欧洲央行就将召开既定会议，决定购债计划要持续多久。

投资者担心如果真如民调所显示，亲欧的总理伦齐(Matteo Renzi)失败并且辞职，意大利政局可能陷入不确定状态。

冈斯坦西欧称，欧洲央行将对公投产生的“经济冲击”做出反应。

在发布欧洲央行一年两次的金融稳定报告后，冈斯坦西欧对记者表示，“这种政治不确定性，在金融市场可能引发也可能不引发经济冲击。”

“取决于这种冲击的程度，我们到时候需要看看是否要做些什么。”

消息人士对路透表示，欧洲央行决策者在12月8日的会议上几乎肯定会将买债计划延长至3月期限以后，并调整购债计划以确保有足够的债券可供购买。

冈斯坦西欧稍晚在专访中对路透表示，他不认为金融市场正在消化欧元区解体的风险，即便近期意大利债券收益率上涨。

“我不认为市场价格走势仍在反映出(解体)风险，”他并称，“(公债收益率)到处都在上涨，只是意大利的涨势因为担心公投结果而更强烈一些，但达到的水平依旧很低。”

意大利与德国10年期公债收益率差周四报184基点，在2011年欧元区债务危机最严重时曾经超过550基点。该收益率差可用于衡量投资者对意大利的信心。

**特朗普胜选的影响**

欧洲央行在报告中表达了对债务可能上升的担心。

“政治不确定性增加或将导致更加专注国内、阻碍增长的政策议程，”欧洲央行补充说，这可能推迟经济改革。

“特别是有关债务可持续性的担忧或将重燃，尽管金融市场环境相对宽松。”

自特朗普当选以来，美国和欧洲的政府借贷成本一直在上升，因投资者押注美国政府支出计划将刺激经济成长和通胀。

欧洲央行认为，受美国因素影响，欧元区公债收益率持续大幅上涨将会是非常不利的情况。该行亦指出，法德等国即将迎来选举，意味着政治不确定性仍然很高。

“资产价格进一步修正的可能性还是很大，并且由于各类资产之间的高度关联而有可能被放大，”欧洲央行称。

“政治不确定性仍在升高，2017年欧元区主要成员国的大选紧锣密鼓，推高了国家层面的不确定性，而且英国公投(脱离欧盟)后，整个欧盟层面的不确定性亦在上升。”

欧洲央行表示，欧元区稳定面临的更大风险在于，一些房地产市场的价格涨幅惊人，部分国家的住宅出现估值过高的迹象；高端商业地产价格也似乎太贵了。(完)