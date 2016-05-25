欧洲央行警告金融稳定风险已然上升

路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行周二表示，欧元区金融风险在过去六个月已然增加，潜在风险的主要来源包括新一轮市场动荡、和银行及保险业获利疲弱。

欧洲央行在半年度金融稳定报告(FSR)中称，欧元区系统性压力仍可控。但该央行警告，未来两年有四大主要风险来源，分别是：市场震荡、金融业获利疲弱、过度负债、以及影子银行业不断壮大。

“相较于2015年11月时的FSR，大多数风险已经上升，”欧洲央行称。

“同时，所有风险明显互相交错，如果这些风险成真，有可能相互强化。确实，万一经济成长下行，所有风险均可能加剧。”

欧洲央行称，由于对新兴市场的担忧，地缘政治风险上升，且市场波动再起，金融环境变得“更具挑战性”，从而令欧元区温和复苏面临的风险上升。

欧洲央行3月降息并将印钞计划规模扩大至1.74万亿欧元(1.95万亿美元)，但一些分析师预计该央行年底前会再次放松货币政策。

银行业面临的风险中，欧洲央行重点指出一些国家坏账水平很高，呼吁银行和当局采取更多举措使之下降，包括使成立“坏账银行”变得更加容易。

“银行应加强内部解决问题的能力，有关部门应支持有效的不良贷款曝险市场发展，以及剥离某些不良贷款组合，将其移至特殊目的工具，”欧洲央行称。(完)