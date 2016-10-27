欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
Carlos Bowles及Johannes Priesemann向欧洲议会表示，工作不安全感及偏袒作风，影响欧洲央行职员勇于表达意见的意愿，可能形成类似导致相关机构未能察觉2008年金融危机的“群体思维”现象。
“(如果)只有报喜不报忧才能爬上可以造成影响的最高位阶层级，例如，发现金融危机初期迹象的权责，”Bowles向欧洲议会经济委员会表示。
Bowles与Priesemann先前针对欧洲央行的布鲁塞尔代表任命案提出上诉，称央行首席经济学家普雷特的一名顾问获得特别拔擢，让其他候选人失去角逐机会。之后，欧洲央行不久前取消了这项任命。
去年一份欧洲央行员工调查显示，65%受访者认为，结识关键人士是在欧洲央行出人头地的一个方式，比例超过所有其他因素。
“如果不是最佳人选获得工作，那么你可以预期他们不会作出最佳决定，”Bowles周三表示。“而且，这也带来群体思维的问题。”
他主张采取德国的共同决策(Mitbestimmung)模式，也就是员工代表在聘雇、开除及升迁决定上具有话语权。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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