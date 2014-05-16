《热点透视》欧央行刺激新政药难对症 结构改革方为上策

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas；编译 朱晓军
路透伦敦5月15日 - 欧元区经济面临着严重问题，欧洲央行也将改变政策做出应对。不过，欧洲央行的药方却难以对症。
问题很明显，欧元区国内生产总值(GDP)再次令人失望。第一季数字较上季仅增长0.2%，为路透对分析师预估的一半，更是远低于创造大量就业的水平。因此，欧元区最大的难题--11.8%的失业率，仍然毫无进展。
欧元区各国GDP表现大相径庭，给大家上了熟悉的一课：增长源自艰苦的结构改革。德国GDP第一季增长0.8%，因其就业市场改革非常深刻，工业基础也历经了数代人的发展。最近取得更多进展的西班牙也收获了0.4%的增长。同时，陷入瘫痪状态的法国和意大利经济分别持平和萎缩0.1%。
政府增加赤字或重拾金融危机前的激进融资做法，或许会推高增长。采取该方式的英国目前表现尚佳。不过，各国政府和欧洲央行都不太热衷于冒这些风险。
反之，欧洲央行和距离大选较远的各国政客将继续鼓吹结构改革的必要性。但是欧洲央行或将在6月为刺激经济贡献力量，其最有可能的举措包括降低政策利率、甚至推出负利率和购买资产。
那样或许会推动通胀率从目前低到让人不安的0.7%上升。当然，欧洲央行的举措也许难以见效，他们就像是面对全球经济大潮逆流而上。通胀不兴已经持续了数十年之久，仍然看不到退却的迹象。
无论如何，不管动用多少资金、付出何种代价，都难以消除欧洲就业市场的功能失调状况。如果就业不增加，就不可能让逐步老龄化和本已富足的欧洲取得可观的GDP增长。除非政治氛围发生变化，否则欧洲或将迎来更多令人失望的季度。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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