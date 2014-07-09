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市场报道 | 2014年 7月 10日 星期四 03:10 BJT

《独家新闻》欧洲央行将给予银行48小时检讨压力测试结果--消息人士

路透法兰克福7月9日 - 两位熟悉情况的消息人士周三表示，欧洲央行将给予银行48小时来检讨详细的压力测试结果，之后才会在10月公布于众。

欧洲央行将从11月4日开始监管欧元区120家大型银行，在此之前，欧洲央行将对银行资产负债表进行全面的压力测试，以评估他们应对冲击和压力的能力。

银行界人士表示，他们需要更多时间来检讨测试结果。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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