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市场报道 | 2014年 7月 10日 星期四 07:35 BJT

更新版 1-《独家新闻》欧洲央行将只给银行业48小时检讨压力测试结果--消息

"我们会在程序快结束时，和银行直接讨论公开最终结果的具体时间问题，“一名发言人在通过电子邮件发布的声明中称。

一名与会银行业者称，欧洲央行希望公布的各银行数据包括总资产，风险敞口，以及普通股权一级资本(CET1)。CET1被广泛用于衡量资产负债表的强健状况。

此外，欧洲央行希望公布银行的杠杆率。一些银行对此提出非议，因尽管这一指标被广泛应用在调和CET1计算误差中，但目前欧洲对此并没有正式的监管要求。

这次全面的评估旨在重建对银行业市场的信心。自金融危机以来，欧洲银行业市场估值一直低于美国，因投资者对欧洲银行业资产负债表的真实状况心存疑虑。

所有结果都将在10月公布。银行在测试前做了全面准备，包括在截至4月的9个月中筹资逾1,000亿欧元(1,360亿美元)，出脱部分资产并减记坏账等。(完) (编译 郑茵/王丽鑫； 审校 张荻/徐文焰)
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