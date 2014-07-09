更新版 1-《独家新闻》欧洲央行将只给银行业48小时检讨压力测试结果--消息

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
"我们会在程序快结束时，和银行直接讨论公开最终结果的具体时间问题，“一名发言人在通过电子邮件发布的声明中称。
一名与会银行业者称，欧洲央行希望公布的各银行数据包括总资产，风险敞口，以及普通股权一级资本(CET1)。CET1被广泛用于衡量资产负债表的强健状况。
此外，欧洲央行希望公布银行的杠杆率。一些银行对此提出非议，因尽管这一指标被广泛应用在调和CET1计算误差中，但目前欧洲对此并没有正式的监管要求。
这次全面的评估旨在重建对银行业市场的信心。自金融危机以来，欧洲银行业市场估值一直低于美国，因投资者对欧洲银行业资产负债表的真实状况心存疑虑。
所有结果都将在10月公布。银行在测试前做了全面准备，包括在截至4月的9个月中筹资逾1,000亿欧元(1,360亿美元)，出脱部分资产并减记坏账等。(完) (编译 郑茵/王丽鑫； 审校 张荻/徐文焰)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)