重发-欧洲金融：银行业联盟计划距离完成尚远--SSM主管努伊

(重发以补充英文原文的提取代码)

* ECB将于11月4日开始接管欧元区银行业监管重任

* 努伊敦促各国政府完成银行单一清算计划

* 预计银行业将利用民间资金填补资本缺口

路透法兰克福11月3日 - 欧元区银行业单一监督机构(SSM)主管努伊表示，加强欧盟金融整合的计划距离完成尚远，各国政府需要兑现自己的诺言。

努伊是在单一监督机构(SSM)正式成为欧元区银行业监管机构的前夕发表此次讲话。建立单一监管机制，是通过密切整合金融业、以防止金融危机复发策略的组成部分。

在该机构即将履行职责之际，努伊敦促各国政府尽到自己的职责，完成建立银行业联盟所需的剩余工作。银行业联盟主要是在无需增添纳税人负担的情况下，清算无生存能力银行的联合机制。

“没有自满的空间，”努伊周一在欧洲议会下属经济和货币事务委员会举行的公开听证会上说。

“成员国需兑现承诺，为单一清算机制建立一个适当的借款能力。只有当欧盟内的所有金融机构有一个公平竞争环境的时候，银行业联盟才算建立完成，”她说。

她还要求各国一致地执行协调的金融监管，而欧洲银行业管理局的统一规则体系将为此提供帮助。

**准备接管**

这一新监管机构是在欧洲央行的支持下建立起来的，将从周二开始直接监管欧元区120家最大的金融机构，包括德国的德意志银行 和西班牙桑坦德银行 。

“我很高兴今天向你们证实，我们已经准备好承担这项重任，统一监管欧元区银行业，”努伊表示。

为保证单一监管机制不必为接管之前的问题负责，欧洲央行对欧元区大型银行展开了严格的资产负债状况评估，其中13家银行没有通过评估，需要填补95亿欧元的资本缺口。