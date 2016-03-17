调查：欧洲央行仍有政策选项可用 但通胀前景未变

路透3月16日 - 根据一项路透调查，受访的分析师大多认为，欧洲央行仍有可供使用的政策选项。这些分析师还称，总裁德拉吉尚未失去影响金融市场的本领。

在被问及欧洲央行的货币政策弹药实际上是否已耗尽时，本周受访的44位分析师中有35人回答“没有”。

当被问及欧洲央行还可以采取哪些措施时，多数分析师表示，加大现有刺激措施的力度。该央行可以增加每月购债规模，购买其他多种债券，并进一步下调已经是负值的利率--尽管事实上没有证据显示，这些政策有助于将目前为负值的通胀率推升至央行略低于2%的目标。

在回答了另一个问题的分析师中，仅有三分之一的人表示，德拉吉对市场的影响力已经减弱。不过，总体而言，和上月相比，分析师对未来两年增长和通胀的看法几乎没有改变。

对2017年经济增长最乐观的预估仅较上次调查高出0.1个百分点。

在2017年中之前，欧元区每个季度的经济增幅料仅为0.4%，这与上月的调查结果相同。

分析师的预估均值显示，2016年全年经济增幅料为1.5%，2月调查时预估为增长1.6%。

分析师依然认为，今明两年通胀仍将低迷。

预估均值显示，2016年通胀率料仅为0.3%，为两年前开始对全年通胀率进行调查以来的最低平均预估。2017年通胀率平均料为1.4%，与2月时的调查结果相近。(完)