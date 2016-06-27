路透调查：未来九个月欧洲央行不会进一步下调负存款利率--交易员

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透班加罗尔6月27日 - 周一接受路透调查的欧元货币市场交易员绝大多数都认为，未来数月欧洲央行不会进一步下调已为负值的存款利率。
在英国公投决定退出欧盟后，金融市场上周五陷入混乱，全球股市市值蒸发约2万亿(兆)美元。这令市场预计全球主要央行将推出新一轮的紧急政策宽松措施。
但受访的19位交易员中有11位表示，未来九个月，欧洲央行不会进一步下调当前为负0.40%的存款利率。
两位交易员预计未来三个月欧洲央行会降息10个基点，其余六位交易员预计该央行将在未来六个月内降息一次。
对20位交易员进行的例行调查显示，欧洲央行将在三个月招标中提供100亿欧元资金，在每周再融资操作中提供550亿欧元资金。
而本周将有102.5亿欧元三个月操作以及498.8亿欧元七天期招标到期。(完)
(编译 汪红英；审校 陈宗琦)
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