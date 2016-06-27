路透调查：未来九个月欧洲央行不会进一步下调负存款利率--交易员

路透班加罗尔6月27日 - 周一接受路透调查的欧元货币市场交易员绝大多数都认为，未来数月欧洲央行不会进一步下调已为负值的存款利率。

在英国公投决定退出欧盟后，金融市场上周五陷入混乱，全球股市市值蒸发约2万亿(兆)美元。这令市场预计全球主要央行将推出新一轮的紧急政策宽松措施。

但受访的19位交易员中有11位表示，未来九个月，欧洲央行不会进一步下调当前为负0.40%的存款利率。

两位交易员预计未来三个月欧洲央行会降息10个基点，其余六位交易员预计该央行将在未来六个月内降息一次。

对20位交易员进行的例行调查显示，欧洲央行将在三个月招标中提供100亿欧元资金，在每周再融资操作中提供550亿欧元资金。

而本周将有102.5亿欧元三个月操作以及498.8亿欧元七天期招标到期。(完)