表格: 预计2013年欧元区经济零增长--欧洲央行SPF调查

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透法兰克福2月14日--- - 欧洲央行(ECB)周四公布最新的SPF调查,详细数据如下:
HICP 2013 2014 2015 2017
第一季调查 1.8 1.8 1.9 2.0
第四季调查 1.9 1.9 -- 2.0
实质经济成长 2013 2014 2015 2017
第一季调查 0.0 1.1 1.6 1.8
第四季调查 0.3 1.3 -- 1.8
失业率 2013 2014 2015 2017
第一季调查 12.1 11.9 11.2 9.5
第四季调查 11.6 11.2 -- 9.0
注: 该调查在1月16-22日间进行,访问了欧元区56位经济学家、学者以及其他专业预测人员.(完)
(编译 田建华; 审校 李春喜)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f