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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 17:53 BJT

表格: 预计2013年欧元区经济零增长--欧洲央行SPF调查

路透法兰克福2月14日--- - 欧洲央行(ECB)周四公布最新的SPF调查,详细数据如下:

HICP 2013 2014 2015 2017

第一季调查 1.8 1.8 1.9 2.0

第四季调查 1.9 1.9 -- 2.0

实质经济成长 2013 2014 2015 2017

第一季调查 0.0 1.1 1.6 1.8

第四季调查 0.3 1.3 -- 1.8

失业率 2013 2014 2015 2017

第一季调查 12.1 11.9 11.2 9.5

第四季调查 11.6 11.2 -- 9.0

注: 该调查在1月16-22日间进行,访问了欧元区56位经济学家、学者以及其他专业预测人员.(完)

(编译 田建华; 审校 李春喜)

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