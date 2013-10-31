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市场报道 | 2013年 10月 31日 星期四 14:31 BJT

全球金融：欧洲央行将与美联储等五家央行的流动性互换协议转为长期

路透法兰克福10月31日 - 欧洲央行周四表示，将把与五家央行的短期流动性互换协议转为长期，这样在没有另行通知时协议将一直保持效力。

这五家央行是加拿大央行、英国央行、日本央行、美联储和瑞士央行。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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