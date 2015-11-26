分析：欧洲央行放松政策料推升瑞郎 但瑞士央行几乎无计可施

2014年11月25日在伯尔尼拍到的瑞郎和欧元现钞。 REUTERS/Ruben Sprich

路透苏黎世11月25日 - 当瑞士央行1月份意外废除瑞郎兑欧元汇率上限的时候，同时也在谨慎地盯着欧洲央行的动向。

当时欧洲央行的政策很宽松，导致瑞士央行难以继续维持瑞郎汇率上限。

将近一年之后--而且是在无汇率限制的情况下，情况并没有太大变化。

瑞郎汇率上限刚取消的时候瑞郎大涨，瑞士央行随后采取负利率政策以及购买外汇，帮助把瑞郎汇率稳定在出口商可以忍受的水平。

但瑞士央行仍表明瑞郎汇价“明显高估，”倘若欧洲央行下月一如预期进一步放宽政策的话，这个问题将更加严重。

1月时，欧洲央行即将启动的万亿欧元购债计画令瑞士央行饱受压力，决议弃守1欧元兑1.20瑞郎的上限；欧洲央行近期可能扩大刺激规模，或将促使瑞士央行采取行动。

然而，这回瑞士央行的选项所剩无几。

“他们目前只动用两大工具让瑞郎贬值，”瑞士信贷分析师Claude Maurer表示。“但糟糕的是瑞士央行如今剩下的法宝不多。”

欧洲央行将于12月3日决定政策，瑞士央行将于一周后进行季度政策评估，尽管后者1月时曾表明随时可采取行动。

瑞士央行拒绝予以置评。

**货币战争**

四年来瑞士央行一直在保护该国出口型经济免受强势瑞郎的影响，如果ECB进一步宽松政策，那么瑞士央行将面临最新挑战。之前欧元区债务危机以及西方与俄罗斯因乌克兰问题陷入僵局，均使瑞郎受到提振。

专家们称，瑞士央行最可能的反应是在当前政策基础上加大力度。

比如，可以扩大外汇购买量，瑞信分析师们估算，目前每周购买量为4-5亿瑞郎(3.93-4.92亿美元)。

该行可以将已然为负值的三个月期银行间同业拆放款利率CHLBOR=ECI进一步下调，以与欧元区利率保持利差，进而降低瑞郎的魅力。瑞士央行的目标利率水平现在为-1.25%至-0.25%，活期存款利率可以降到负0.75%以下。

“我认为如果欧洲央行降息，瑞士央行会采取行动，但行动的空间有限，”苏黎世银行的外汇主管Bernd Roth表示。

进一步下调利率不是个受人欢迎的选项，这会损及储户以及把钱存在瑞士央行的银行业者，并可能促使部分银行开始向在本行存钱的个人投资者收费。

资本管控将限制银行提款或是向海外转账，理论上来说这是一个选项，但分析师表示，这么做将影响瑞士作为金融中心的地位，因此不太可能。

不过，美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将在12月15-16日会议上近十年来首次升息，这可能会带来一些安慰。此举可能会让美元升值，从而部分减轻瑞士出口压力。

部分政界人士和工会亦号召瑞士央行重新采用汇率上限政策。但考虑到瑞士央行去年突然宣布取消此政策，重新采用该政策是否还能获得外界信任还是个问号。

就在取消汇率上限政策的几天前，时任瑞士央行副总裁的丹亭还曾表示，“我们确信(瑞郎兑欧元)汇率上限必须仍是我们货币政策的基石。”

各主要央行利率图表：here

(完)