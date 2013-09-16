欧洲金融：衡量欧元区金融体系压力的指标降至2007年来最低

路透法兰克福9月16日 - 欧洲央行周一公布的数据显示，一个衡量欧元区金融体系压力状况的指标降至2007年银行业危机爆发之前以来的最低水准。

该系统性压力综合指标涵盖债券、股票、货币和外汇市场的波动性，以及这些分项指标之间的联系。

9月13日止当周该指标从前一周的0.0477降至0.0378，为2007年1月19日来最低水准。

2008年银行业危机高峰时期，该指标要比现在高出很多，于2008年12月触及峰值0.8396。(完)