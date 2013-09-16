欧洲金融：衡量欧元区金融体系压力的指标降至2007年来最低

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透法兰克福9月16日 - 欧洲央行周一公布的数据显示，一个衡量欧元区金融体系压力状况的指标降至2007年银行业危机爆发之前以来的最低水准。
该系统性压力综合指标涵盖债券、股票、货币和外汇市场的波动性，以及这些分项指标之间的联系。
9月13日止当周该指标从前一周的0.0477降至0.0378，为2007年1月19日来最低水准。
2008年银行业危机高峰时期，该指标要比现在高出很多，于2008年12月触及峰值0.8396。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。