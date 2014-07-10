独家：欧洲央行将只给银行业48小时检讨压力测试结果--消息

路透法兰克福7月9日 - 两位了解情况的消息人士周三对路透表示，欧洲央行在10月银行业资产负债状况检查中将采取严格控制，只给银行48小时来评估测试结果，然后就将公布这些结果。

欧洲央行将于11月4日开始负责监管欧元区120家大银行，在此之前将对银行业进行全面评估，检查银行的资产负债情况，并估量其抵御冲击和压力的能力。

评估内容包括资产质量审查(AQR)以及压力测试。压力测试考察银行在困难情况下的财务情况，以确定其财务实力。

一位出席欧洲央行法兰克福会议的人士表示，银行业在两周前向欧洲央行提交了由欧洲银行业管理局进行的压力测试初步结果。

“因此，多数银行应该知道自己在压力测试时是否会面临问题，”他说。

两名与会银行业者称，欧洲央行官员建议，测试结果公布前将给予银行48小时进行纠错。一些银行业者对此感到不满，称需要更多时间。

“银行无法在48小时之内弄清楚这种非常复杂的AQR程序，”一消息人士称。

此次测评旨在确保欧元区金融系统的稳健，重建对该系统的信心，测评的复杂程度和覆盖面之广是前所未有的。

欧洲央行要巧妙的进行平衡，要保证工作的保密性，避免违反市场披露规则，同时也不能让银行因未来难以应对的资本需求而措手不及。

欧洲央行称，与128家银行进行的对话中，包括48小时的时限问题。

"我们会在程序快结束时，和银行直接讨论公开最终结果的具体时间问题，“一名发言人在通过电子邮件发布的声明中称。

一名与会银行业者称，欧洲央行希望公布的各银行数据包括总资产，风险敞口，以及普通股权一级资本(CET1)。CET1被广泛用于衡量资产负债表的强健状况。

此外，欧洲央行希望公布银行的杠杆率。一些银行对此提出非议，因尽管这一指标被广泛应用在调和CET1计算误差中，但目前欧洲对此并没有正式的监管要求。

这次全面的评估旨在重建对银行业市场的信心。自金融危机以来，欧洲银行业市场估值一直低于美国，因投资者对欧洲银行业资产负债表的真实状况心存疑虑。

所有结果都将在10月公布。银行在测试前做了全面准备，包括在截至4月的9个月中筹资逾1,000亿欧元(1,360亿美元)，出脱部分资产并减记坏账等。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫； 审校 张荻/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。