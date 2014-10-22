欧洲央行平息对银行压力测试结果的臆测 最终结果周日公布

路透马德里/维也纳10月22日 - 欧洲央行(ECB)周三警告，不要臆测银行业压力测试结果。之前有媒体报导称，至少有11家银行没有通过财务状况检查，推动部分银行股挫跌。

奥地利Erste Group(ERST.VI)否认西班牙埃菲通讯社(Efe)的报导。该通讯社之前报导称，根据初步数据，该银行以及意大利、比利时、塞浦路斯、葡萄牙和希腊一些银行都没有通过欧洲央行测试，但并未给出这些银行资本缺口的相关细节。

欧洲央行称，最终结果还未发送给相关银行，不能就单个机构进行置评。本次针对130家银行的测试结果将于周日公布。

“在10月26日最终结果公布前，对结果的任何推断都是胡乱猜测，”欧洲央行发言人表示。

协调欧洲范围内银行业压力测试的欧洲银行业管理局表示，在周日获得最终认可之前，任何结果都不是最终版本。该机构没有对单个银行机构做出置评。

Erste向路透表示，没有理由认为自己不能通过测试。

通过与欧洲央行的“监督对话”，银行业已经对测试结果提出一些反馈。他们在周四拿到了测试结果，比对外公布时间早了三天。欧洲央行从11月4日开始履行监督欧元区银行业的职责。

“从监督对话的情况来看，并没有任何迹象显示我们会通不过测试，”Erste发言人称。该银行股价周三收跌0.85%报18.015欧元，盘中一度跌至17.755。

报导提及的其它银行并未立即表态。受此报导影响，欧元短暂下跌，欧股盘中亦一度承压。

这些银行的股价大多承压，不过银行类指数.SX7E后来从稍早的弱势中反弹。

“更重要的不是哪些银行未能通过，而是哪些银行勉强通过，”Charles Stanley私人客户研究部主管Jeremy Batstone-Carr称。(完)

(编译 李爽/许娜；审校 郑茵)

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