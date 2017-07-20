焦点：欧洲央行周四会议料为秋季政策调整做铺垫 避免市场动荡

路透法兰克福7月20日 - 欧洲央行周四召开的政策会议，料为秋季政策调整做好铺垫，在强调经济增长改善的同时缓和外界的预期。此前央行曾在金融市场引起一场小小的震荡。

欧洲央行总裁德拉吉上月在葡萄牙辛特拉的讲话为政策调整打开大门，他的讲话被看作是立场意外强硬。

德拉吉不太可能放弃其立场，但或许会缓和所传递的讯息，或至少给予细微的差别化，以降低市场的反应。

各国央行结束史无前例的刺激举措已为时不远，金融投资者在紧张地研判各种线索，试图判断全球主要央行将如何撤出那些维持极低借款成本的非传统政策。

欧洲央行周四会议的一个重要讨论内容或许是，决策者是否应该取消若经济前景恶化则将扩大资产购买规模或存续期的承诺。6月会议已讨论过该议题，并排除了进一步的降息。

部分人士认为此举在所难免，直到德拉吉的讲话推动债券收益率(殖利率)和欧元大涨。德拉吉在辛特拉表示，经济增长改善或许会为欧洲央行收紧政策提供空间。

但决策者稍早对路透表示，对德国10年期公债收益率上升一倍，及欧元跳涨3%感到担忧，害怕(德拉吉发出的)这个新信号可能会搬起石头砸自己的脚，推高借款成本，阻碍正在扩大但仍处萌芽状态的经济复苏。

“‘辛特拉插曲’过后，欧洲央行下周不得不在‘取消承诺’和‘履行承诺’之间做出抉择，”美银美林称。“我们认为他们将选择后者。”

“相比增强自满情绪而埋下日后投资者可能恍然大悟进而导致波动性陡增的隐患，目前合理的做法或许是，温和地引导市场接受(央行)循序渐进地削减(刺激举措)，”美银美林还称。

**通胀，还是通胀**

欧洲央行必须解决通胀疲弱和经济增长加速之间的明显背离。

通过买入数以万亿欧元计的债券以降低借款成本，欧洲央行已抵御住通缩威胁并提振了经济增长，现在进入了10年来的最佳状态。

但至少到2019年年底，欧洲央行重点聚焦的通胀将继续低于2%的目标，说明即便该央行不再踩那么大油门，未来几年仍将继续实施宽松的货币政策。

路透调查中的多数分析师预计周四将不会有政策变化，但也有相当数量的少数人预计该行的政策指引将会微调，或许会放弃增加购买规模的倾向，但在延长宽松计划期限方面不会有什么松动。

欧洲央行将在1145GMT公布利率决定，总裁德拉吉将在1230GMT召开记者会。

欧洲央行并无现时立即就对资产购买计划的未来做出决定的压力，购债计划目前预定将进行到年底。

因此到9月，或至迟到10月，决策制定者必须决定是否延长购债，或逐渐缩减购买。

路透调查的分析师多预期，欧洲央行将从明年开始逐渐缩减购债，但和美国联邦储备委员会(美联储/FED)不同的是，欧洲央行可能只是将购债延长并减量购买，以避免产生对逐渐缩减购债有预设路径的印象。美联储在结束资产购买时，于每次会议都削减购债。

的确，决策制定者稍早曾对路透表示，他们不希望明确设定购债终止的期限或排定逐渐缩减购债的时程，将维持灵活性并避免外界产生预设路径的感觉。

“一方面，欧洲央行希望在不造成‘削减恐慌(taper tantrum)’的情况下，让金融市场为逐渐撤出购债作好准备，”荷兰安智银行(ING)分析师Carsten Brzeski称。

“另一方面，在无通胀压力的环境下，欧洲央行将必须提出不会让市场参与者为难的经济论点，来证明削减购债的准备于理有据；这种平衡作法都得靠德拉吉的辞令表达技巧。”Brzeski补充道。

全球央行资产负债表：tmsnrt.rs/2uEkWUn

(完)