《热点透视》欧央行TLTRO初期需求可能不旺 但不会急于购买公债

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack；编译 朱晓军

路透伦敦9月17日 - 金融市场最近热衷于猜测欧洲央行(ECB)即将出台的四年期定向长期再融资操作(TLTRO)的规模：有多少银行会借入这些资金，将借入多少？

欧洲央行总裁德拉吉声称的目标是，扩大该行资产负债表规模，使之回升到2012年水准，即3万亿(兆)欧元左右。如果银行业对首批贷款的兴趣不大--比如说它们申请的资金不到1,000亿欧元，市场可能会因此推高欧元，这或许又进而迫使欧洲央行着手更加雄心勃勃的公债购买计划--所谓的“量化宽松”。

迄今，欧洲央行一直宣称TLTRO的规模估计为1万亿欧元。该计划从9月18日开始，持续到2016年。但3,500亿欧元三年期旧贷款即将到期，未来几年还有约1,500亿欧元此前购入的公债也将到期。这就意味着5,000亿欧元的净贷款。欧洲央行还将购买资产支持证券(ABS)和担保债券。

市场预期银行业者不会积极参与TLTRO。北欧的银行可能不愿意借入资金：若持有过多现金，则面临欧洲央行的负存款利率惩罚，而南欧的信贷需求仍然低迷。野村预计今年TLTRO规模为2,800亿欧元，总计为5,500亿欧元。这就把重担留给了10月开始的ABS和担保债券购买计划。苏格兰皇家银行估计，这些容易购买的债券库存为2,440亿欧元。欧洲央行距离预期目标可能还有几千亿欧元缺口。

如果银行本周踊跃参与--比方说吸纳2,000亿欧元，将对德拉吉有所帮助。但如果申请量只有1,000亿欧元，欧洲央行也不太可能马上采取行动。首先，3万亿欧元的资产负债表目标比较模糊：德拉吉只是说欧洲央行将“迈向”该目标。此外，现在就断定资产购买计划达不到相当规模还为时过早：购买规模将取决于欧洲央行支付的价格、监管者放宽证券化规则的意愿，以及政府是否决定提供补助。另外，如果各国政府加快改革步伐，市场信心和信贷需求都可能在明年增强。但市场不应该现在就指望欧洲央行会立马购买公债。(完)

(译文审校 张涛)

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