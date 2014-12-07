一周焦点：欧洲央行TLTRO需求情况将为何时推出QE提供线索

图中为欧洲央行总部前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Alex Grimm

路透布鲁塞尔12月7日 - 欧洲央行(ECB)本周将公布备受关注的再融资操作结果，对于欧元区何时推出量化宽松(QE)的猜测将日益升温。

此外，投资者也将继续押注另一重大事件：美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时升息。

美国的经济数据以及美联储官员的讲话将提供有关复苏步伐和何时升息的线索，而油价和中国的数据将为市场提供更多需要消化的信息。

ING资深分析师James Knightley表示，“焦点还是在欧元区。”他指的是周四公布的定向长期再融资操作(TLTRO)结果。

向银行业者提供这些廉价贷款，是欧洲央行向欧元区经济注入资金的主要方式之一。Knightley称，“若银行业对TLTRO的需求不佳，市场可能越发猜测欧洲央行将介入并采取其他工具。”

这也就意味着，欧洲央行很可能步美国、英国和日本的后尘，启动主权债购买计划。但德国方面担心此举或会鼓励各成员国大肆借贷，且刺激通胀。

这样的计划或许在明年初启动。花旗分析师Guillaume Menuet表示：“欧洲央行管委会在1月还是3月启动计划，要看TLTRO的需求情况，取决于具体数字如何。”

首次TLTRO当中银行业吸收资金仅有830亿欧元。希望这次能够有所增加，但预估水准一直在1,500亿欧元左右，而欧洲央行准备向银行业提供的资金总规模在4,000亿欧元。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一将在布鲁塞尔对欧元区各国财长表示，要让处在纪录高位附近的失业率降下来，再大的刺激规模也无法取代财税、劳工以及养老系统的改革。

欧洲央行的最新预测显示，2015年欧元区经济成长率料仅为1%，低于三个月前预计的1.6%。

德国10月工业生产数据和欧元区12月投资者信心指数将在周一公布。欧元区还在勉力克服债务及金融危机的后遗症，数据结果料为疲软。

油价下滑对于正在对抗低通胀的欧洲央行而言，对其思维亦将产生影响。布兰特原油周五结算价下滑0.57美元，报每桶69.07美元，一周均价自2010年以来首度低于70美元。

此外，由于给予希腊的一笔新的信用额度在原定12月8日的最后期限之前无法到位，未来几周欧元区财长也将决定该如何尽力帮助希腊。

**美国利率，中国贸易**

美国经济正在强劲复苏，与欧洲截然不同。美国11月就业岗位增幅为近三年来最大，且薪资也出现增长，数据显示出的经济力道可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息。

美联储自2008年12月以来一直将隔夜拆借利率保持在近零水平。部分市场人士认为美联储将在明年9月升息，也有人认为是7月。

由于全球经济疲弱，一些投资者担心,2015年年中时，美国经济可能从短期内强劲增长转变为放慢扩张步伐，从而让通胀率低于美联储的目标水准，并影响加息时间。

投资者在等候12月17日美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议，但在此之前将先出炉一系列经济数据，其中包括11月零售销售和10月趸售库存数据。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一还将发表讲话，11月生产者物价指数和12月消费者信心数据也将在接下来的一周公布。

许多人预计美联储将很快删除有关“相当长时间内”维持利率在近零水准的政策指引。

“12月的FOMC会议上很有可能删除‘相当长时间内’的字眼，”法国巴黎银行在一份报告中称。

除了欧洲和美国外，中国数据面消息也将显示该国经济减速的最新状况。中国在11月曾降息。

周一中国将公布11月贸易收支数据，将显示出口表现如何，可能促使决策者推出更多刺激举措。中国还将在周三公布工业生产者出厂价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)。(完)

(编译 张荻/洪曦/李婷仪/李爽 审校 张涛/郑茵/杜明霞)

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