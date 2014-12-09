调查：欧洲央行第二轮TLTRO银行业料仅吸纳1300亿欧元

路透12月8日 - 根据路透对欧元区货币市场交易员进行的调查，在欧洲央行周四的第二轮定向长期再融资操作(TLTRO)中，银行业者预计仅会借入1,300亿欧元。

虽然需求可能远高于9月第一轮操作中吸纳的826亿欧元，但低于两周前交易员预估的1,500亿欧元。

两次操作总体来看，意味着银行业仅可能吸纳略超过半数央行提供的低息资金，或将推动欧洲央行祭出全面的量化宽松(QE)，因该行希望其资产负债表规模扩大约一万亿欧元。

“他们将不得不把资产购买计划扩大至某种形式的QE，以便扩大资产负债表，”一家大型交易商的交易员说。

银行业者大规模偿还2011年末和2012年初欧债危机高峰期借入的贷款，令欧洲央行实现资产负债表目标更加困难。

银行预计下周再偿还120亿欧元的危机贷款，虽然低于本周将偿付的140亿欧元，但大幅超过10月和11月的平均偿还金额。

调查显示，欧洲央行预计将在周度融资中配置1,000亿欧元，上次融资配置980亿欧元。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)

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