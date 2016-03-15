调查：欧洲央行最新TLTRO对经济最有效益--交易员

路透3月14日 - 根据路透对欧洲货币市场交易员的调查，大多数交易员认为欧洲央行上周宣布的刺激举措中，新的低廉贷款对经济的影响最大。

欧洲央行在面临刺激经济增长和阻止通缩威胁的压力下，周四推出的政策比大多数人预期的还要多，并且宣布一连串新刺激举措。

“这些举措中没有一个会让情况大不相同。但最新的定向长期再融资操作(TLTRO)似乎最可能有效，因为欧洲央行正贴钱让银行向企业放款，”一交易员表示。

当被问及欧洲央行举措所带来的实质经济效益排名时，21位受访交易员有15位认为TLTRO是排名第一。

该超低价的四年期TLTRO贷款，将提供零利率，但银行放款若超过规定的数量，利率将会缩减，最多将减成和目前为负0.4%的存款利率一样。

欧洲央行举措中被认为效益最低的是新一轮的降息至记录低位。(完)