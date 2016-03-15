调查：欧洲央行最新TLTRO对经济最有效益--交易员

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透3月14日 - 根据路透对欧洲货币市场交易员的调查，大多数交易员认为欧洲央行上周宣布的刺激举措中，新的低廉贷款对经济的影响最大。
欧洲央行在面临刺激经济增长和阻止通缩威胁的压力下，周四推出的政策比大多数人预期的还要多，并且宣布一连串新刺激举措。
“这些举措中没有一个会让情况大不相同。但最新的定向长期再融资操作(TLTRO)似乎最可能有效，因为欧洲央行正贴钱让银行向企业放款，”一交易员表示。
当被问及欧洲央行举措所带来的实质经济效益排名时，21位受访交易员有15位认为TLTRO是排名第一。
该超低价的四年期TLTRO贷款，将提供零利率，但银行放款若超过规定的数量，利率将会缩减，最多将减成和目前为负0.4%的存款利率一样。
欧洲央行举措中被认为效益最低的是新一轮的降息至记录低位。(完)
(编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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