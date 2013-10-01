欧央行料按兵不动 关注阻碍经济复苏的因素

* 欧央行料维持利率不变，且不会推出新的政策工具

* 美联储推迟退出刺激举措降低欧央行采取行动的压力

* 意大利政治危机不大可能改变欧央行想法

* 关注德拉吉就推出LTRO可能性和时间的言论

路透法兰克福9月30日 - 欧洲央行周三料维持政策不变，同时谨慎关注对欧元区刚刚起步的经济复苏构成阻碍的因素。

意大利前总理贝鲁斯柯尼要求其党内部长撤出联合政府，该国再现政治动荡，这可能导致紧张情绪蔓延开来，尤其是如果需要提前选举的话。

欧央行总裁德拉吉上周提出，如果市场利率推得太高，可能采取行动应对，并称必要情况下可能再度向银行体系提供长期贷款。

但周三在巴黎召开的管委会会议不太可能重新深入研究政策工具选项，不仅因为美联储按兵不动降低了欧央行采取行动的压力。欧央行每年有两次会议不在法兰克福召开，这是其中一次。

虽然外界对欧元区经济的信心逐步回升，但经济成长仍然乏力，表明欧央行有必要承诺在可预见的未来维持利率在低点或更低水准。

欧洲央行7月承诺启用前瞻性指引来抗击货币市场压力，因当时面临美联储购债力度即将放缓以及过剩流动性数量减少。

美联储的缩减计划一再推迟，但过剩流动性却在降低，这激发欧洲央行会增加对系统注资的臆测。

“市场的最大关注点将围绕着推出更多长期再融资操作(LTRO)的可能性和时机，”野村分析师Nick Matthews说。

他表示，“尽管德拉吉将重申若有必要，欧洲央行将有多重政策选项可用，但我预计他不会暗示近期会再度进行LTRO。”

上周一份路透调查中，分析师均认为欧洲央行周三会议不会进一步降息。

现在意大利的政治事件看来也不会影响货币政策。

“除非意大利正式申请预防性信贷额度，否则意大利现在的情势不会影响欧洲央行政策，”Intesa Sanpaolo欧洲分析师Anna Maria Grimaldi认为。

**可用手段**

上周德拉吉曾表示，欧洲央行正密切关注银行业系统过剩资金所处的低位，并准备好在必要时采取措施。该表态使得市场对其再度进行LTRO操作的预期升温。

本周路透调查的56位分析师中有42位认为，央行会再来一次LTRO，可能就在年底前进行。欧洲央行此前在2011年年底和2012年年初进行了两次三年期LTRO，挹注了逾1万亿(兆)欧元。

“我们认为年底前很可能会再度进行LTRO，”高盛(Goldman Sachs)(GS.N)欧洲首席分析师Huw Pill表示。他此前在欧洲央行工作。

下一轮LTRO可能是为了在明年欧洲央行进行资产质量评估前，提高过剩流动性，缓解银行的融资处境，并通过接受对小型公司有利的抵押品，增加欧洲央行对小型公司的支持。该措施可能通过绑定欧洲央行的前瞻性指引与低利率来增强该指引的效力。

其他政策手段包括：削减主要再融资利率至0.25%；将银行在欧洲央行的法定准备金比率降至零，从而再释放出1,000亿欧元；或者不再每周收回欧洲央行在第一次购债计划中注入市场的资金。但每种手段的作用都更加有限。

“我们不确定欧洲央行已经完全确定了目标，而且重要的是，货币市场利率自上次会议以来已经大幅下滑，”摩根大通分析师Greg Fuzesi表示。(完)

(编译/审校 李爽/石冠兰/朱晓军/艾茂林)

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