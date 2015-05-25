（修正）投资焦点：交易员备忘录--别跟欧洲央行作对

2015年5月22日在希腊拍到的五欧元现钞上的欧盟旗帜与欧央行总裁德拉吉的签字。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

（修正标题及内文的错字）

路透伦敦5月22日 - “别跟美联储作对”，这是金融市场长期信奉的一条最高信条，也是最有效的交易策略之一；而从本周的情况来看，“别跟欧洲央行对着干”这句话也堪称至理，而且也是赚钱的不二法门。

欧洲央行执委科尔周一在伦敦发表讲话时表示，央行买债计划--即量化宽松计划或将微调，使市场措手不及，导致欧元出现数年最大单日跌幅。

科尔此番讲话的听众，只是一部分对冲基金经理和投资银行家。他们至少比媒体和大众提前12小时获知这条可影响市场的信息，即欧洲央行可能会在5月和6月加快买债步伐。

把这种高度敏感的信息只透露给受邀听众，这让欧洲央行受到潮水般的批评。

市场一得到消息就做出了较大反应。欧元兑美元跌1.5%，周二单日跌幅在2011年底欧元区爆发债务危机以来居于前列。

科尔的评论等于确认了欧洲央行的立场将保有弹性，并且如同该央行总裁德拉吉2012年7月所发表的著名谈话，将“尽一切可能”摆脱通缩、让通胀重返目标水平。

不会有交易员鲁莽到与欧洲央行作对。即使市场似乎都站在欧股买方，根据部分指标，欧股估值也创下欧元推出以来最高水平，多数人预计仍将审慎选择国家与行业，继续维持曝险。

德意志银行周五表示，在近期会议上对客户所做的快速调查显示，他们偏好的前三项交易分别为，作空欧元(53%)、作多欧股(33%)以及作多德债(7%)。

实际上，有93%的受访者直接对欧洲央行量化宽松政策相关领域进行押注，该行预计至明年9月止购买约1万亿欧元债券。

因此，在欧元快速走升一个月以及公债收益率上扬这些央行不乐见的金融紧缩情况出现后，科尔上周形同抛出一颗手榴弹来反制的谈话，或许也算不上巧合。

德债收益率和欧元在仅仅一个月内就分别上升15倍和9%，欧洲央行显然对此感到不安。

“虽然他们不会承认，但这些言论显示欧洲央行在盯着欧元，”CIBC World Markets外汇策略主管Jeremy Stretch说。

“欧元上涨已经导致货币政策收紧，而这肯定不是欧洲央行想见到的情景。”

在科尔周一讲话之前，德债收益率略低于0.7%，而欧元报在略低于1.15美元。到了周五，该收益率跌回0.6%，欧元则跌至1.1150美元，为六周来首次周度下滑。

“现在跟欧洲央行对着干肯定太早。欧洲央行QE将实施到2016年9月，甚至可能更久，”SteppenWolf Capital投资长Phoebus Theologites说。(完)

(编译 王颖/陈宗琦/李婷仪 审校 郑茵/张荻/许娜)

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