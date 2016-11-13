欧洲央行管委连恩不认为特朗普当选后债券价格下跌影响重大

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透都柏林11月11日 - 欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)对于特朗普当选美国总统后欧元区公债价格下跌不以为然，淡化“逐日”市场波动对欧洲央行政策的重要性。
特朗普胜选后公债收益率(殖利率)飙升，这对欧洲央行来说可能成问题，该行在努力通过超宽松货币政策降低欧元区借债成本，以刺激借贷。
不过连恩称，欧洲央行决策者12月8日开会决定每月800亿欧元购债计划未来形势和持续时间时，市场价格只是考虑的多种因素之一。
“这种逐日波动不会直接影响我们，但我们会评估形势，12月初将考虑市场数据以及新的预测，”连恩对记者称。“货币政策不是以逐日波动为基础的。”
连恩称欧洲央行采取“监控模式”，对于特朗普执政下结论为时太早。
“现在评论太早了，欧洲央行乃至欧元系统处于监控模式，评估发生了什么，”他称。
“现在体制(regime)性质方面没有硬信息。没有实质基础进行稳固的分析。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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