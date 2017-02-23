欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
“过分简单的言论可将全球体系带入严重的恶性循环，”普雷特在伦敦的一场活动上说道。
“我们从新(美国)总统那里得到的信号十分令人担忧，因为这些简单言论的背后存在着复杂的故事。”(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。