欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性

路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。

“过分简单的言论可将全球体系带入严重的恶性循环，”普雷特在伦敦的一场活动上说道。

“我们从新(美国)总统那里得到的信号十分令人担忧，因为这些简单言论的背后存在着复杂的故事。”(完)