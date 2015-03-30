焦点：ECB购债计划让投行沾光 因交易量增加刺激营收

路透伦敦3月29日 - 金融危机后由于监管收紧而日子不那么好过的投资银行可能从欧洲央行(ECB)的量化宽松(QE)政策中受益。ECB规模达万亿欧元的购债计划可能刺激交易活动，使投行的获利增长。

ECB的购债操作使大量流动性流入市场，加大了交易员所期待的流动性，因为投资者预期央行的购债计划将对通胀率和长期利率产生影响，因而下注。

“QE可能支撑欧元资本市场保持一段时间的强势，”花旗集团(C.N)在周五的研报中称。“利率和外汇波动性大幅上涨，这也预示批发银行这一季的营收将会强劲。”

固定收益、外汇和大宗商品交易(FICC)传统上一直都是银行获利的重要来源，但近几年来新的资本规定，以及电子交易的采用挤压了这一块业务的利润。

行业分析机构Coalition计算的数据显示，2014年10家最大投行FICC业务的营收减少7%。

另外，根据摩根士丹利(MS.N)分析师估计，投行支撑交易型市场的资产规模自2010年以来下降20%，若按风险加权资产计算，降幅达到40%。分析师表示，未来两年还有可能进一步减少10-15%。

不过，欧洲的交易环境可能将要好转。

“欧洲央行的量化宽松措施可能给获利带来实质性的刺激，”摩根士丹利分析师Huw van Steenis说。“固定收益交易可能逆转五年来不断萎缩的趋势。”

德意志银行(DBKGn.DE)联合执行长Anshu Jain在1月时表示，欧洲央行的购债计划对欧洲及其银行业将具有“深远意义”。

“你可以看到，这样的举措不利于净利差，但对销售与交易收入是有利的，”Jain在同分析师召开的业绩会议上说。

花旗集团认为，形势最为有利的是那些在欧洲拥有大量特许业务的银行，包括法国巴黎银行(BNPP.PA)、德意志银行、汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)和法国兴业银行(SOGN.PA)。若以交易收入计算，摩根大通是FICC交易领域最大的银行。

**直接影响**

虽然谈论欧洲央行量化宽松的具体影响为时尚早，但单从欧洲央行购买资产操作中获得的费用收入就将非常可观。该计划预计将至少持续至2016年9月。

美联储经济学家估计，华尔街投行在美联储量化宽松期间向美联储卖出债券，可能获得了高达6.53亿美元的费用收入。

Coalition数据显示，当欧洲央行在2011年底启动长期再融资操作(LTRO)时，全球投资银行的利率业务收入在接下来的一年里得到改善，从2011年的274亿美元上升至2012年的290亿美元。

但交易商和分析师的疑问是，到底有多少收入真正归因于欧洲央行行动的一级效应或者是市场震荡之类的二级效应。

在经历了几个月的沉闷表现后，价格波动今年显然增强了。

这对银行有利，因为波动加剧使得银行可以收取更高的交易保证金，也有利于银行向投资者兜售对冲工具。

但QE也引发风险。交易员最大的担忧之一就是，欧洲央行购债以及一些投资者出于监管规定或客户责任不愿卖出，可能在长期令活跃交易的债券量减少。

在担保贷款市场借入政府公债的成本大涨，凸显QE造成的扭曲。分析师称这可能造成欧洲金融体系的梗阻。

“对于交易员来说有波动和交易量是好事，有波动但没什么交易量...就糟透了，”一要求匿名的欧元区公债交易员表示。

数据显示，资金已经从公债和货币市场流向垃圾债券和新兴市场。

不过若欧洲央行的刺激举措能够推升通胀，带动债券收益率上升，将会有实质性的回报。

“如果QE成功，长期利率将会上升，普遍较高的利率将带动较活跃的交投，更多的对冲机会。银行和资产管理公司同样受惠，”一投资银行家称。(完)

(编译 李春喜/郑茵/秦德兴/王丽鑫；审校 张若琪/张涛/杜明霞/许娜)

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