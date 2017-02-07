欧央行警告英国若不接受欧洲法院管辖 恐失去欧元清算资格

路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，英国是否接受欧洲法院管辖，是欧洲央行决定英国退欧后伦敦是否仍能开展欧元清算业务的一个重要考量因素。

“对于英国退欧后所应建立的监管框架，现在就明确立场还为时尚早，”德拉吉对欧洲议会的一个委员会称。

“重要的是，在单一市场问题上我们不会后退。而要想加入单一市场，就必须接受欧洲法院的管辖。我们应当谨慎地考虑这个问题。”(完)