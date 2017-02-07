欧央行警告英国若不接受欧洲法院管辖 恐失去欧元清算资格

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，英国是否接受欧洲法院管辖，是欧洲央行决定英国退欧后伦敦是否仍能开展欧元清算业务的一个重要考量因素。
“对于英国退欧后所应建立的监管框架，现在就明确立场还为时尚早，”德拉吉对欧洲议会的一个委员会称。
“重要的是，在单一市场问题上我们不会后退。而要想加入单一市场，就必须接受欧洲法院的管辖。我们应当谨慎地考虑这个问题。”(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。