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国际财经 | 2017年 2月 7日 星期二 16:18 BJT

欧央行管委称特朗普政府应避免就汇率发表单方面言论

路透巴黎2月7日 - 在意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周二刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。

维勒鲁瓦还表示，七国集团(G7)的国际行为准则反对竞争性货币贬值、以及就汇率发表单方面声明。

“在指责欧洲之前，任何明智的人都应首先尊重国际准则，”他说道。

美国总统特朗普贸易事务顾问纳瓦罗对德国开炮，称欧元被“大幅低估”。(完)

(编译 王琛；审校 刘秀红)

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