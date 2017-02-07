欧央行管委称特朗普政府应避免就汇率发表单方面言论

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透巴黎2月7日 - 在意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周二刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。
维勒鲁瓦还表示，七国集团(G7)的国际行为准则反对竞争性货币贬值、以及就汇率发表单方面声明。
“在指责欧洲之前，任何明智的人都应首先尊重国际准则，”他说道。
美国总统特朗普贸易事务顾问纳瓦罗对德国开炮，称欧元被“大幅低估”。(完)
(编译 王琛；审校 刘秀红)
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路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。