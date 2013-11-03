一周经济焦点：欧央行或发出宽松信号 关注美就业数据

* 通胀下跌改变了欧洲央行的风险考量

* 美国就业成长数据若疲软，美联储将暂时按兵不动

* 中国共产党十八届三中全会将确定经济走向

记者 魏伦

路透伦敦11月3日 -就在欧元区经济呈现出微弱的活跃迹象之际，欧洲央行本周却可能发出放宽政策的信号，货币政策刺激不久即将到来。

欧元区10月年通胀率骤降至0.7%，远低于央行略低于2%的目标，瑞银集团和苏格兰皇家银行等机构认为，央行最早会在周四的政策会议上宣布降息。

经济学家们预期，欧洲央行总裁德拉吉最起码会暗示，风险平衡的情况已经偏向于进一步放宽政策，部分因为近期欧元走强将会损害欧元区的出口。

但很多人认为，欧洲央行等到12月再采取行动更有道理，因为那时该央行将发布最新的增长与通胀预估。

“若明年通胀率预估被大幅下修，比方说从目前的1.3%修正为1%甚至更低，这可能会促使欧洲央行采取行动，”巴克莱的债券分析师Giuseppe Maraffino说。

**所有选项都有可能**

若欧洲央行调降指标再融资利率，将最为引人瞩目。目前该利率为0.50%。

其他选项包括把存款利率降为负值，这对货币市场利率的影响更大；或者承诺再进行一次长期再融资操作，以确保银行有充足的流动资金。

渣打银行分析师Sarah Hewin也认为通胀率下滑令降息的理由更加充分。不过她指出，有迹象表明欧元区经济正在回升。

欧洲央行最新的银行贷款调查预示，信贷紧张状况可能很快缓解，而挣扎中的欧元区二线国家看似正在触底。西班牙第三季恢复了温和增长。

“考虑到欧洲央行此前的政策思路，我们没有改变预测，仍认为不会降息，”Hewin表示。

尽管强势的欧元可能打压物价，但通胀率下滑主要反映的是欧元区经济极其呆滞。9月失业率为创纪录的12.2%。

德意志银行(Deutsche Bank)驻纽约分析师AlanRuskin表示，因为中国需求放缓，以及美国等国能源缓冲状况改善，其他央行也在努力克服增长低迷和大宗商品价格压力减小的问题。

“尽管部分央行会将通胀下降当作对产出缺口的滞后反应，但全球范围内，10国集团(G10)将普遍保持更长时间的宽松货币政策，”他表示。

**聚焦中共三中全会**

分析师一致预期英国央行本周将维持短期政策利率在0.5%不变，并维持3,750亿英镑的资产购买规模，尽管英国经济已经连续两个季度强劲增长，而且伦敦及其周边的房价大涨。

而且很多人相信，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2014年以前不太可能开始缩减每月850亿美元的购债规模，很重要的原因在于上个月政府停摆扭曲了经济数据。

周五出炉的美国10月非农就业报告或将显示，非农就业岗位增加12.5万个，较此前三个月不到15万个的均值进一步下滑。

路透访问的分析师还估计10月失业率从9月7.2%微升至7.3%。

法国巴黎银行驻纽约的分析师JuliaCoronado预期，10月非农就业岗位仅增加10万个，部分原因在于政府关门减慢了民间行业的聘雇势头。

“正赶上房地产、企业投资和汽车销售等对利率敏感的领域出现放缓，这样的数据实际上将会消除12月缩减刺激规模的可能性，”她说。

由于美联储等待的是“未受影响的”数据，因此第三季国内生产总值(GDP)初值的重要性比平时降低。经济学家预期，第三季经济环比年率料为成长1.9%，低于第二季的成长2.5%。

长期而言对全球经济更加重要的，是中国共产党即将召开的十八届三中全会，会上将制定未来几年的经济成长战略。

就在西方央行满怀热情地推出前瞻性政策指引之际，中国的执政党却仍然保持较低的透明度：那些预期会上将出台政治改革蓝图的人可能会感到失望。

咨询机构Eurasia的Nicholas Consonery和MichalMeidan认为，这次会议成功与否，要看能否拿出一份中国经济从投资型向消费型转变的明确计划，为未来几年的经济工作指明方向。

“相反，那种零敲碎打的做法则表明，中国领导层无法在改革推进的框架问题上取得一致，”他们在报告中说。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/朱晓军 审校 白云/张涛/张荻)

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