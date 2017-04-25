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国际财经 | 2017年 4月 25日 星期二 13:53 BJT

ECB管委诺沃特尼称美国举措的不确定性令人担忧--报载

路透维也纳4月25日 - 根据奥地利标准报(Der Standard)周二刊出的采访，欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示，围绕美国未来举措、比如贸易协议和税务改革的不确定性“令人担忧”。

诺沃特尼此前参加了在华盛顿举行的国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议。

“华盛顿会议的一个与会者告诉我们，特朗普及其团队料不会成功...这意味着全球最大的经济体(美国)在一段时间内可能缺乏方向，”他说。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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