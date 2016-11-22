欧洲央行：将以“务实方式”决定3月后的政策方向--管委维勒鲁瓦德加洛

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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QE是用新印的钞票购买债券，而定向长期再融资操作(TLTRO)是以具有吸引力的条件向银行业者提供长达四年的融资，以鼓励它们向实体经济放贷。
维勒鲁瓦德加洛表示，3月底之前欧洲央行将继续“完全按照我们所说的那样做。”
欧洲央行此前表示，3月底之前，将维持每月购债800亿欧元(859.0亿美元)，旨在将通胀从极低水平提升；而且将在12月讨论是否延长购债计划。
维勒鲁瓦德加洛表示，他预计美国经济政策在特朗普的领导下将出现深刻变化。特朗普承诺大举提高基建投资，并实施“美国优先”的贸易政策。
维勒鲁瓦德加洛还表示，进入欧盟单一市场的同时，必须“严格接受”所有相关规则，容不得挑挑拣拣。这呼应了其他欧洲决策者对英国脱欧的立场。
维勒鲁瓦德加洛称，鉴于面临诸多挑战，货币政策应该是“稳定的标杆”，不过同时还应更加重视促进欧洲经济联盟。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞；审校 张荻/张涛)
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