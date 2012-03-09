ECB发出通胀警告 称注资举措获胜

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 欧洲央行(ECB)维持利率於1%不变
* ECB专家降低经济成长预估,提升通胀预估
* 德拉吉称三年期贷款计划产生巨大影响
* 暗示不会再提供三年期资金,可能不再降息
* 德拉吉称与德国央行及其总裁之间并无分歧
路透法兰克福3月8日电---欧洲央行周四暗示其政策路线正在缓慢转变方向,意外发出通胀警告,并要求各国政府和银行加大支撑措施以推动经济全面复苏.
欧洲央行连续第三个月决定维持利率於纪录低位1%,符合市场预期.在此之前,欧洲央行两次向市场大笔注入三年期资金,总额超过1万亿欧元.
尽管调降了对欧元区经济成长的预估,但欧洲央行对於欧元区复苏的看法更加肯定,表示有迹象显示经济走强,取消了年初以来一直使用的"暂时迹象"的说法.
该央行亦调高今年的通胀预估,部分归因于油价攀升.
"至少在目前,肯定不会降息...他们消除了放宽政策的倾向,"荷兰国际集团(ING)分析师Carsten Brzeski说,"看起来他们持更乐观的看法,不过专家预估结果更差...至少欧元区经济现在坠落悬崖的机率非常低."
欧洲央行总裁德拉吉明确表示,除非债务危机再度恶化,从采取超宽松举措方面来说,该央行目前已经完成了计划中的所有工作,需要各国政府和银行接过接力棒了.
"两次三年期贷款注资操作都产生很大影响...我们需要看看金融状况到底因此发生了什麽变化,"德拉吉在政策会议後的记者会上说.
"我认为现在该各国政府和其他机构--特别是银行--来接手了,继续进行改革、修复资产负债表,进而能真正支撑经济复苏."
**ECB专家调降经济成长预估,调升通胀预期**
欧洲央行专家预测,今年欧元区经济可能萎缩0.5%,至多微弱增长0.3%.最新预估略逊於上次预估,但强於多数民间部门的预测.
"现有调查结果证实了欧元区经济出现的走稳迹象,但经济前景仍然面临下降风险,"德拉吉表示.
同时,原油价格最近上涨20%,在一定程度上再度引发通胀.目前预计通胀率会上升,今年在2.1-2.7%,远高於欧洲央行略低於2%的目标.
"由於能源价格上涨和间接税的影响,目前预计2012年通胀率可能保持高於2%,主要面临上升风险,"德拉吉表示.这是其半年多以来首次发出通胀警告.
路透在本次央行会议之前访问了74名分析师,他们普遍认为欧洲央行将维持利率於1.0%不变,直到2013年很晚的时候.
欧元在欧洲央行发出通胀警告後走高,但在央行降调经济成长预估後回落.
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**自称与德国央行总裁关系和谐**
德拉吉确信,欧洲央行两次三年期融资操作令欧元区避免陷入严重危机.这两次操作共计向欧元区银行体系注入逾1万亿欧元资金.
意大利和西班牙等高负债国家的借款成本已经被压低.德拉吉表示,包括银行间拆借市场在内的所有市场已经重新开放,中长期投资大户正重返欧元资产.
"总体而言,我们认为已经取得了重大进展,"他说,"只要比较一下去年11月和今天的情况."
欧元区经济近几个月已经趋稳,部分得益於欧央行去年11月和12月连续两次降息以及两次注资举措,但越来越多迹象显示部分央行官员感到担忧.
德国央行总裁魏德曼上月致信德拉吉,表达了忧虑之情.前欧洲央行执委会成员史塔克周四对一家德国报纸称,欧洲央行资产负债表的质量现在"很糟糕",进一步表明了批评态度.
史塔克是去年请辞ECB决策委员的两名德国成员之一,他们以辞职来对其认为有违欧洲央行角色的政策表达抗议.但德拉吉否认这次与德国有任何分歧,他指的是德国央行总裁魏德曼.
"我和他有非常好的私交...管理委员会中没有人遭到孤立,特别是德国央行,"他说."我真的非常珍视德国央行的文化与传统."
魏德曼在信中提到关於欧元区跨境支付系统TARGET2失衡的问题,万一欧元区真的瓦解,将为德国央行带来风险.
但德拉吉刻意淡化这些疑虑.
"在很短的一段时间内,其他主要央行资产负债表扩大情况比ECB严重得多,"他说."所以,在现阶段说ECB资产负债表风险比美联储或英国央行高,都是不正确的".(完)
--编译/审校 张涛/杜明霞/王兴亚/李婷仪/孙茉莉/张荻
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