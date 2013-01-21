全球金融: 欧央行管委魏德曼称,施压央行或导致货币竞争性贬值

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
"目前为止,国际货币体系在危机过程中并未出现竞相贬值的情况,我非常希望保持这样."魏德曼在题为"央行独立性面临威胁"的演讲中补充道.
魏德曼称,让欧洲央行(ECB)开始监管银行业者的计划,与其他央行在其核心职责之外,被赋予更多任务的趋势相一致.
"不过让央行背负过多的职责和期许,并非克服危机的可维系的正确方式."他并称,"严密限定央行的职责,是保护央行独立性的最佳方式."
"应对危机的关键并不在于央行."
魏德曼对于欧元区和美国解决债务问题的前景并不乐观,称没有快速简单的解决办法.
"令国家财政与经济结构回归正常的调整过程并非数月或数年就能完成."他说.
但他对德国经济前景更加乐观一些,表示尽管经济在今年第一季的增长表现很可能"乏力",但应会在年内稍晚明显加速.(完)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编