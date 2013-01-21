全球金融: 欧央行管委魏德曼称,施压央行或导致货币竞争性贬值

"目前为止,国际货币体系在危机过程中并未出现竞相贬值的情况,我非常希望保持这样."魏德曼在题为"央行独立性面临威胁"的演讲中补充道.

魏德曼称,让欧洲央行(ECB)开始监管银行业者的计划,与其他央行在其核心职责之外,被赋予更多任务的趋势相一致.

"不过让央行背负过多的职责和期许,并非克服危机的可维系的正确方式."他并称,"严密限定央行的职责,是保护央行独立性的最佳方式."

"应对危机的关键并不在于央行."

魏德曼对于欧元区和美国解决债务问题的前景并不乐观,称没有快速简单的解决办法.

"令国家财政与经济结构回归正常的调整过程并非数月或数年就能完成."他说.